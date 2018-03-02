В Молдове отремонтируют сельские дороги

Более 1200 километров дорожных участков в более чем одной тысяче населённых пунктов страны подвергнутся ремонту в течение этого года, а центральные государственные органы намерены потратить на эти цели около 1 миллиарда 600 миллионов леев из собственных источников и из пожертвований таких внешних партнёров, как ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк.

Об этом сообщил премьер-министр Павел Филип на встрече примаров и председателей районов, организованной правительством в связи с фестивалем „Мэрцишор”, передаёт IPN.

„Я пригласил вас не только на открытие фестиваля „Мэрцишор”, но и для того, чтобы обсудить с представителями местных органов власти две важные и фундаментальные для Молдовы темы. Я имею в виду, прежде всего, национальный проект „Хорошие дороги для Молдовы”, который является очень важным инфраструктурным проектом. Правительство, вместе с зарубежными партнёрами страны, планирует выделить средства на ремонт не менее чем 1200 км дорог в сельской местности. Эти дороги всегда были своего рода „Золушкой”, они всегда оставались на самом дальнем плане, приоритетом пользовались дороги международного значения. Сегодня мы хотим, чтобы люди в сельской местности не месили грязь, а имели в сёлах хорошие дороги. Конечно, мы не будем пренебрегать и строительством национальных дорог. Взвесьте каждую копейку, у нас имеется уникальный шанс превратить страну в современную стройплощадку”, - заявил Павел Филип.

Госсекретарь по вопросам строительства и дорожной инфраструктуры Анатол Усатый рассказал, что критерии выбора подлежащих ремонту участков были определены совместно с представителями Агентства автомобильных дорог и местных властей. „Работы стартуют в мае и будут проходить одновременно в нескольких районах. Оференты могут одновременно участвовать в ремонте различных участков в разных населённых пунктах. Подлежащие ремонту участки находятся в черте населённых пунктов, это будут подъездные дороги к школам, детским садам, медицинским центрам”, - сообщил Анатол Усатый.

Что касается ремонта национальных дорог, то в число приоритетов входят направление Чимишля–Комрат–Джурджулешть, трасса Кишинёв–Унгень, с возможностью объезда города Унгень, а также трасса Бэлць–Сэрэтень. В этом контексте чиновники отметили, что некоторые предприниматели не выполнили свои обязательства, и дороги не были отремонтированы своевременно. В качестве примеров были названы дороги Хынчешть–Леова–Кахул, Сорока–Арионешть, Бэлць–Фэлешть–Скулень. Соответствующие контракты были расторгнуты, и в ближайшее время будут объявлены новые тендеры.

Встреча примаров и председателей районов была организована правительством в контексте фестиваля „Мэрцишор”, проходящего в период с 1 по 10 марта.