Ситуация обостряется: Тирасполь построит так называемый «таможенный терминал»

На заседании Объединенной контрольной комиссии, состоявшемся в Бендерах под председательством приднестровской делегации, были утверждены кандидатуры военных наблюдателей со стороны Российской Федерации: майор Александр Поперечный, майор Дмитрий Конев и капитан Ален Гвоздев.

Комиссия также заслушала и утвердила еженедельные отчеты Объединенного военного командования (ОВК) о ситуации в зоне безопасности на периоды 14-20 и 21-27 февраля 2018 года.

Молдавская делегация в ОКК сообщила составу Комиссии об организации и проведении 2 марта мероприятий, посвященных началу действий в защиту целостности и независимости Республики Молдова, и призвала юридические структуры сторон к взаимодействию с представителями объединённых сил миротворцев для обеспечения общественного порядка в населенных пунктах зоны безопасности.

В ходе встречи вновь был затронут вопрос о строительстве приднестровской стороной контрольно-пропускных пунктов вблизи моста между населенными пунктами Гура Быкулуй и Бычок. Несмотря на предложения главы делегации Российской Федерации и представителя Украины в ОКК и ОВК внести свой вклад в обеспечение свободного передвижения по этому мосту, приднестровская делегация отказалась предоставить какие-либо гарантии воздержания от односторонних и несогласованных действий с ОКК и отклонила предложенные конструктивные предложения посредников. Сопредседатель Олег Беляков подтвердил, что структуры приднестровского региона намерены расширить инфраструктуру и построить так называемый «таможенный терминал» в селе Бычок, где будут работать представители самопровозглашенных силовых структур: «пограничники», «таможенники» «милиционеры» и т.д.

Делегация Республики Молдова в ОКК неоднократно выражала обеспокоенность по поводу намерений тираспольских силовых структур, предупреждая, что они приведут к напряженности в сфере ответственности миротворческих сил и создадут новые препятствия для свободного передвижения людей с обоих берегов Днестра.

Следующее заседание Комиссии состоится 15 марта 2018 года.