Поставлена точка в деле адвоката Валериана Мынзата

Адвокат Валериан Мынзат, ставший известным благодаря роскошной жизни, выставленной на показ в социальных сетях, проведет следующие восемь лет в тюрьме.

1 марта Высшая судебная палата (ВСП) отклонила кассационную жалобу об аннулировании, поданную адвокатами Валериана Мынзата. Это означает, что Мынзат исчерпал все возможности в республике, дающие ему возможность обжаловать приговор, по которому он был отправлен за решетку на девять лет, сообщает zdg.md.

Валериан Мынзат был признан виновным в том, что в 2009 году, после предварительного сговора с Ионом Таран, в то время начальником отдела расследования дорожно-транспортных происшествий Генерального комиссариата полиции, и Дорелом Гэинэ, главой отдела юридической помощи страховой компании Moldasig, инсценировал аварию, чтобы заполучить от компании деньги.

Мынзат был задержан и отправлен за решетку в мае 2017 года после того, как приговор о 9 годах заключения на его имя, оглашенный в мае 2015 года судом Рышкановки, вступил в законную силу после подтверждения Апелляционным судом. 8 августа 2017 года, Уголовная коллегия ВСП отклонила кассационную жалобу адвокатов Мынзата. Таким образом приговор на его имя стал окончательным.

Недавно директор Департамента пенитенциарных учреждений (ДПУ) Аурелиу Сухан рассказал о том, заключенный Валериан Мынзат отбывает наказание в удовлетворительных условиях в тюрьме.