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Экономика
Могут ли повлиять новые монеты на цену проезда
02.03.2018

Новость о том, что Национальный банк Молдовы ввел в обращение новые платежные средства — монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 леев, которые со временем заменят бумажные купюры с таким же номиналом, взбудоражила общественность. Одни считают, что "твердый" лей только во благо, другие стали искать подвох. В частности, некоторые утверждают, что введение в обращение монет может спровоцировать рост тарифов за проезд в общественном транспорте столицы. Корреспонденты Sputnik решили разобраться, возможно ли это повышение?

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в комментарии Sputnik отметил, что не видит никакой связи между монетами и повышением стоимости проезда.

"Введение в обращение монет — это эмиссионная политика Нацбанка. Самые большие затраты Национального банка шли на обслуживание купюр номиналом в 1 лей. Почему? Потому что однолеевые банкноты быстро выходят из обращения. Введение монет нужно было давно", — считает собеседник.

По его словам, нет реальной связи для повышения тарифа за проезд в общественном транспорте и введением в обращение монет. Он напомнил, что в Кишиневе транспортники неоднократно выступали за повышение стоимости проезда.

"Само собой, они могут любой повод посчитать удобным, чтобы запросить роста тарифа, но связи нет. То, что транспортники хотят повышения тарифа — это одна тема, а введение монет — другая", — подчеркнул Ионицэ.

Эксперт отметил, что введение монет — это целесообразное и нужное решение. "С точки зрения поддержания национальной валюты — монета в 1 и 2 лея — это хорошо", — добавил специалист.

Гражданский активист Виктор Киронда считает, что введение в обращение монет не станет проблемой для расчета в общественном транспорте.

"Это скорее условие для его модернизации. В последующие годы будет введена электронная система оплаты в общественном транспорте. Микроавтобусы (маршрутки) будут заменены на автобусы с меньшей вместимостью", — написал Киронда на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для оплаты за проезд монетами существует специальное оборудование. Между тем эксперт также считает, что плата за проезд повысится и без того. Поэтому, по его мнению, будет удобно рассчитываться пяти или даже десятилеевыми монетами.

В пресс-службе мэрии Кишинева Sputnik сообщили, что пока вопросы о повышении тарифа не поднимались.


 
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