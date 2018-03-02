В молдавской курятине официально ни разу не находили гормонов

Лабораторные исследования куриного мяса регулярно проводит лаборатория CDRV, подведомственная ANSA. Однако за все годы работы ее сотрудники не сделали ни одного заявления, подтверждающего факт обнаружения в местной курятине гормонов или остаточного количества антибиотиков.

Куриное мясо в Молдове — самая доступная белковая пища. Емкость этого рынка составляет 60 тыс. тонн в год. В большинстве случаев речь идет о бройлерах — скороспелом гибриде, полученном путем межпородного скрещивания. Тот факт, что за семь недель вес птицы достигает 2,5 кг, вызывает давний вопрос: насколько безопасен этот продукт, задается вопросом еженедельник Логос-Пресс.

Сегодня поставками курятины в республику занято около 30 компаний. Местных производителей бройлерного мяса (от 1 тыс. тонн в год) не более 7. На две птицефабрики приходится две трети общего объема рынка. Бесспорный лидер - «Floreni SA», занимающий до 60% сегмента местной курятины. Компании принадлежит три производственных зоны площадью в 105 тыс. кв. м, где выращиваются 16 млн цыплят-бройлеров в год. Ежемесячно «Floreni» поставляет 1,7 тыс. тонн мяса, которое реализуется в т. ч. через сеть из 190 фирменных магазинов.

Местный продукт занимает до 70% рынка курятины, несмотря на то, что молдавские производители способны полностью покрыть внутренний спрос. Причины две: низкая себестоимость иностранного продукта и отсутствие таможенных барьеров. Сегодня в Молдову завозится курятина из Польши, Венгрии, Румынии, Германии, Украины. Еще год назад в импорте доминировало украинское мясо, которого поставлялось до 19-20 тыс. тонн в год. Часть поступала на рынок контрабандным путем через Приднестровье, в итоге, на долю украинского мяса приходилась одна треть рынка всей замороженной курятины. Контрабандный поток полностью не исчез: есть мнение, что в сегменте импорта он занимает до 20%.

В феврале 2017 года Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) приостановило ввоз охлажденного куриного мяса из Украины. Официальная причина — из-за риска распространения птичьего гриппа. Эта временная «передышка» сыграла в пользу местных поставщиков. В оптовых ценах наша продукция существенно дороже украинской (минимум на 10 леев за тушку), и за время запрета она смогла вырасти в объемах продаж.

По данным Союза производителей птицеводческой продукции, вплоть до начала кризиса середины «нулевых» потреблялось, в основном, замороженное куриное мясо — до 93%-95%. Сегодня конъюнктура изменилась: в обороте доминирует охлажденная курятина, которая в структуре оборота занимает свыше 70%.

Этот тренд в свое время ввел флоренский производитель, о чем сообщил председатель админсовета «Floreni SA» Владимир Шаульский. Для смены конъюнктуры производитель наладил мощный сбыт, в т. ч. за счет запуска своей фирменной сети небольших торговых точек. Срок годности охлажденной курицы — 72 часа, но «де факто» такой товар продается в течение суток.

Г-н Шаульский отметил, что спрос на курятину в Молдове неоднородный. До 75% потребителей предпочитают т. н. тяжелую курицу, весом свыше 2 кг. Соответственно, устойчив спрос на части куриной тушки — бедро, голень, крылья, грудку, субпродукты. Именно такую продукцию выбирают жители за пределами столицы. Однако в ассортименте жителей провинций все же доминируют целые куриные тушки, тогда как полуфабрикаты раскупаются по остаточному принципу.

Столичный потребитель, наоборот, предпочитает т. н. легкую птицу. Поэтому сетевые маркеты закупают тушки весом от 1,3 до 2 кг. Именно эта весовая категория поставляется и в кишиневские фирменные киоски производителей. В городской торговле на первом месте - разделанные куры. Предпочтение отдается куриной грудке, голени и бедру небольших размеров.

Кстати, разный вес сырья вовсе не говорит о том, что производители специализируются на выращивании разнопородных цыплят. Чтобы удовлетворить все предпочтения рынка, птицефабрики осуществляют забой птицы на разном этапе ее роста. К примеру, если в цеху размещается 30 тыс. бройлеров, в определенном возрасте делается «разрядка» - часть птицы отправляется под нож. Оставшиеся бройлеры растут больше, увеличиваясь в размерах минимум на 30%. Такой технологический процесс позволяет равномерно покрыть сегменты рынка.

По словам производителей, на молдавских птицефабриках не используется никаких гормональных веществ, усиливающих темпы роста птицы. Говорят, что слухи о применении гормонов — это некая «страшилка» из 1990-х, когда в Молдову поставлялись преимущественно «ножки Буша». Быстрый рост объясняется правильной системой кормления птицы, которая без применения химических добавок набирает живой вес. Другое дело — антибиотики. Они действительно используются для лечения болезней птиц, а также для улучшения качества кормов и сохранности поголовья. Чтобы фабричный птичник не вымер весь разом, уже с момента вылупления цыплят их могут кормить специальным кормом и давать воду с добавлением антибиотиков. В этом, по сути, нет ничего криминального. Главное - не перебарщивать и прекратить кормление за две недели до забоя. Тогда мясо освободится от следов лекарства и уложится в национальные стандарты качества.

На глаз, без лабораторных анализов невозможно определить, кормили ли кур антибиотиками, в каких количествах и как долго. Поэтому получить дозу синтетических веществ можно, даже налегая на фермерское мясо. Сегодня лабораторные исследования куриного мяса регулярно проводит лаборатория CDRV, подведомственная ANSA. Однако за все годы работы ее сотрудники не сделали ни одного заявления, подтверждающего факт обнаружения в местной курятине гормонов или остаточного количества антибиотиков.

По сути, присутствие медикаментов в мясе вредно тем, что вызывает резистентность микроорганизмов к лекарствам, потребляемым человеком. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно обнаружила связь между использованием антибиотиков для животных и снижением эффективности этих лекарств при лечении людей. Как ни странно, но к рекомендациям ВОЗ неожиданно прислушалась компания «McDonald`s», которая с 2018 года начнет осуществление новой политики по антибиотикам в курах-бройлерах по всему миру. Компания заявила, что речь не идет о полном отказе от выращенных на антибиотиках птицах. «McDonald`s» по-прежнему будет использовать для приготовления своей продукции мясо кур, которым давали антибиотики, но лишь такие, которые не применяются врачами при терапии человека.

В Молдове довольно слабое законодательство, регулирующее качество мяса птиц. Так, в 2010 году был принят Технический регламент «Мясо — сырье. Производство, импорт и продажа». Данный документ весьма поверхностно регламентирует оборот курятины, несмотря на то, что он был разработан «с учетом лучших практик, норм и стандартов Молдовы, России и Румынии». А значит, вопросы остаются...