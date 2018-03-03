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Румынский депутат: 64 парламентария Молдовы имеют гражданство Румынии
02.03.2018

Более половины депутатов молдавского парламента имеют гражданство Румынии. Однако, несмотря на это, они отклонили предложение провести совместное заседание с парламентом из Бухареста. Об этом заявил румынский депутат от Партии Народное движение Еуджен Томак.

Заявление было сделано во время программы "Ora Bucureștiului" на канале 10TV, сообщает unimedia.info.

"Я предоставлю вам эксклюзивную информацию. Я знаю причины, по которым политики из Кишинева говорят одно, а делают другое, в том смысле, что они отклонили предложение о проведении торжественного совместного заседания. Это произошло по политическим мотивам, учитывая, что в этом году в РМ пройдут выборы, а такой патриотический жест может повлиять на некоторых. Вот почему представители ДПМ не захотели афишировать такой месседж в год выборов", - заявил Томак.

Любопытно, что, хотя парламент из Кишинева решил не участвовать в совместном заседании с депутатами из Бухареста, 64 депутата молдавского парламента также имеют и румынское гражданство.

"Мне кажется лицемерием следующее: 64 парламентария из Кишинева также имеют и румынское гражданство. 64 из 101 являются гражданами Румынии, то есть более половины +1 являются гражданами Румынии. Если бы эти люди были честны с собой и проголосовали так же, как когда они приносили присягу, тогда не было бы проблем", - добавил Еуджен Томак.

Напомним, что парламент Республики Молдова отказался дать ход приглашению на совместное заседание парламентов Румынии и Республики Молдова, которое должно было состояться в Яссах или Кишиневе.


 
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