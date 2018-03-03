3 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Для молдавских депутатов не нашлось мест на межпарламентской конференции ГУМ
02.03.2018

Депутаты от Партии коммунистов не приняли участие в межпарламентской конференции по вопросам безопасности, которая открылась 2 марта в Кишиневе. Лидер ПКРМ Владимир Воронин уверен, что это мероприятие направлено против России, а за его организацией стоят США. 

Депутаты молдавского парламента, которых официально пригласили на межпарламентскую конференцию ГУМ, вынуждены были стоять - для них не нашлось места в зале, сообщает в соцсети блогер Ирина Астахова.

«Журналистов и операторов ТВ организаторы грубо отталкивали и прерывали, когда они брали интервью в холле, - пишет она. - Вода, бутылки с которой рядами стояли в холле, предназначалась только "иностранным гостям", когда местные приглашенные гости попросили воды - им грубо отказали… Лизнуть заграничных хозяев - так лизнуть глубоко. Рабская сущность все больше и больше захватывает местных холопов, "приближенных к власти".

Молдова - чемпион! Эти громкие слова прозвучали сегодня с высокой трибуны конференции ГУМ. Молдова - снова "лидер" реформ и преобразований. Грустно и больно слышать эту ложь, эту пропаганду и манипуляцию. Самое печальное, что большая часть так называемой "помощи", которую доноры оказывают Молдове, идет именно на такие разжигающие войну и ненависть мероприятия, на переводчиков, фуршеты, гостиницы, приемы, а не на реальное восстановление страны.

А потом наши партнеры удивляются: мы вам передали уже миллиарды долларов, почему народ Молдовы нас не любит?

Так любят именно те, кто эти миллиарды разделили между собой, в чьих карманах эти миллиарды осели. Именно те, кто считает Молдову чемпионом, кто пишет восторженные отчеты, потому что реальную жизнь им заслоняют такие вот мероприятия.

Пропасть легла между ними и остальными людьми».

Межпарламентская конференция в Кишиневе - это попытка продать суверенитет Молдовы в обмен на поддержку, считает социалист Александр Одинцов. И не только суверенитет. Одинцов связывает проведение антироссийской конференции с проектом добычи сланцевого газа, который продвигается в Молдове в пользу компании «FronteraResources International LLC», получившая право разработки молдавских недр для поиска газа и нефти на 40 процентах территории страны. Эта компания является одним из значительных спонсоров НПО Атлантического Совета, с представителями которого встретился премьер министр Павел Филипп, указал он в соцсети.

«Премьер министр Молдовы Павел Филипп встретился с представителями мозгового центра НАТО - Атлантическим Советом. Демократы уже встречались с представителями Атлантического Совета в 2016 году. После этого был подписан и одобрен контракт на право разработки газа и нефти на 40 процентах территории Молдовы. Тогда "специалист широкого профиля" экс-министр экологии Мунтяну ничего плохого не увидел в способе разработки газа методом гидроразрыва (признанного в мире экстра-опасным для природы)!

Встречались они и в 2017-м... Что продадут в этот раз в обмен на поддержку на выборах?

Атлантический Совет возглавляется, как правило, сенаторами США, отличающимися агрессивной позицией по отношению к России, это так называемые "ястребы". Формально это неправительственная организация, однако она получает отчисления от различных правительств и нефтяных компаний. Задача АС - выработка идей усиления влияния США на Европу, противодействие российскому влиянию, усиление зависимости ЕС и других стран от энергетики США и её компаний. Этот мозговой центр совместно с фондом Сороса оказал значительное влияние на процессы майдана и госпереворота на Украине. Фактически АС - это подразделение ЦРУ... Таковых много в США, собравших лучшие мозги и оказывающих влияние на общественное мнение… Очередное упражнение молдавских властей в ануслизинге!».

ГУАМ превращается в ГУМ

Как "очередную попытку возродить геополитический труп" - организацию за демократию и экономическое развитие ГУАМ, расценил лидер коммунистов Владимир Воронин проведение межпарламентской конференции по вопросам безопасности, организованной законодательными органами Молдовы, Грузии и Украины. Азербайджан отказался участвовать в антироссийской акции. 

Воронин считает, что власти Молдовы "рассчитывают сохранить покровительство Запада за счет антироссийских действий и деклараций - будь то запрет на въезд в РМ российских журналистов, политологов, политиков, или запрет вещания российских каналов, внесение в Конституцию пункта о европейской интеграции или организация антироссийских шабашей под видом конференции по безопасности".

"Это им жизненно необходимо, поскольку этот нелегитимный, коррумпированный режим позволяет себе игнорировать даже настоятельные рекомендации своих покровителей. И единственный вариант, который они для себя видят в качестве индульгенции - ужесточать до предела свою риторику в адрес Москвы. Не обращая внимания на то, что это не только противоречит миролюбивому характеру молдавского народа, но и спровоцирует глубокий раскол в молдавском обществе", - сказал бывший президент Молдовы.

Он уверен, что "вопросы безопасности на этой конференции будут обсуждаться в одном единственном разрезе - как сподручнее противостоять виртуальным "угрозам", исходящим якобы от Москвы, собравшиеся будут пугать друг друга, а заодно население своих стран "русскими танками" и сибирскими морозами".

Воронин уверен, что цели организаторов, как и самой ГУАМ, созданной США, - "сформировать вокруг России крепкий "санитарный кордон", навязать ей перманентную ситуацию напряженности в зоне ее естественных интересов".

Он припомнил, что в бытность его президентом Молдова практически перестала участвовать в работе ГУАМ, поскольку "очевидна антироссийская направленность организации и это попытка создания на постсоветском пространстве альтернативы СНГ".

Воронин не исключил, что отказ от работы в организации стал "одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота 7 апреля 2009 года".


 
Количество просмотров:
217
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.