Для молдавских депутатов не нашлось мест на межпарламентской конференции ГУМ

Депутаты от Партии коммунистов не приняли участие в межпарламентской конференции по вопросам безопасности, которая открылась 2 марта в Кишиневе. Лидер ПКРМ Владимир Воронин уверен, что это мероприятие направлено против России, а за его организацией стоят США.

Депутаты молдавского парламента, которых официально пригласили на межпарламентскую конференцию ГУМ, вынуждены были стоять - для них не нашлось места в зале, сообщает в соцсети блогер Ирина Астахова.

«Журналистов и операторов ТВ организаторы грубо отталкивали и прерывали, когда они брали интервью в холле, - пишет она. - Вода, бутылки с которой рядами стояли в холле, предназначалась только "иностранным гостям", когда местные приглашенные гости попросили воды - им грубо отказали… Лизнуть заграничных хозяев - так лизнуть глубоко. Рабская сущность все больше и больше захватывает местных холопов, "приближенных к власти".

Молдова - чемпион! Эти громкие слова прозвучали сегодня с высокой трибуны конференции ГУМ. Молдова - снова "лидер" реформ и преобразований. Грустно и больно слышать эту ложь, эту пропаганду и манипуляцию. Самое печальное, что большая часть так называемой "помощи", которую доноры оказывают Молдове, идет именно на такие разжигающие войну и ненависть мероприятия, на переводчиков, фуршеты, гостиницы, приемы, а не на реальное восстановление страны.

А потом наши партнеры удивляются: мы вам передали уже миллиарды долларов, почему народ Молдовы нас не любит?

Так любят именно те, кто эти миллиарды разделили между собой, в чьих карманах эти миллиарды осели. Именно те, кто считает Молдову чемпионом, кто пишет восторженные отчеты, потому что реальную жизнь им заслоняют такие вот мероприятия.

Пропасть легла между ними и остальными людьми».

Межпарламентская конференция в Кишиневе - это попытка продать суверенитет Молдовы в обмен на поддержку, считает социалист Александр Одинцов. И не только суверенитет. Одинцов связывает проведение антироссийской конференции с проектом добычи сланцевого газа, который продвигается в Молдове в пользу компании «FronteraResources International LLC», получившая право разработки молдавских недр для поиска газа и нефти на 40 процентах территории страны. Эта компания является одним из значительных спонсоров НПО Атлантического Совета, с представителями которого встретился премьер министр Павел Филипп, указал он в соцсети.

«Премьер министр Молдовы Павел Филипп встретился с представителями мозгового центра НАТО - Атлантическим Советом. Демократы уже встречались с представителями Атлантического Совета в 2016 году. После этого был подписан и одобрен контракт на право разработки газа и нефти на 40 процентах территории Молдовы. Тогда "специалист широкого профиля" экс-министр экологии Мунтяну ничего плохого не увидел в способе разработки газа методом гидроразрыва (признанного в мире экстра-опасным для природы)!

Встречались они и в 2017-м... Что продадут в этот раз в обмен на поддержку на выборах?

Атлантический Совет возглавляется, как правило, сенаторами США, отличающимися агрессивной позицией по отношению к России, это так называемые "ястребы". Формально это неправительственная организация, однако она получает отчисления от различных правительств и нефтяных компаний. Задача АС - выработка идей усиления влияния США на Европу, противодействие российскому влиянию, усиление зависимости ЕС и других стран от энергетики США и её компаний. Этот мозговой центр совместно с фондом Сороса оказал значительное влияние на процессы майдана и госпереворота на Украине. Фактически АС - это подразделение ЦРУ... Таковых много в США, собравших лучшие мозги и оказывающих влияние на общественное мнение… Очередное упражнение молдавских властей в ануслизинге!».

ГУАМ превращается в ГУМ

Как "очередную попытку возродить геополитический труп" - организацию за демократию и экономическое развитие ГУАМ, расценил лидер коммунистов Владимир Воронин проведение межпарламентской конференции по вопросам безопасности, организованной законодательными органами Молдовы, Грузии и Украины. Азербайджан отказался участвовать в антироссийской акции.

Воронин считает, что власти Молдовы "рассчитывают сохранить покровительство Запада за счет антироссийских действий и деклараций - будь то запрет на въезд в РМ российских журналистов, политологов, политиков, или запрет вещания российских каналов, внесение в Конституцию пункта о европейской интеграции или организация антироссийских шабашей под видом конференции по безопасности".

"Это им жизненно необходимо, поскольку этот нелегитимный, коррумпированный режим позволяет себе игнорировать даже настоятельные рекомендации своих покровителей. И единственный вариант, который они для себя видят в качестве индульгенции - ужесточать до предела свою риторику в адрес Москвы. Не обращая внимания на то, что это не только противоречит миролюбивому характеру молдавского народа, но и спровоцирует глубокий раскол в молдавском обществе", - сказал бывший президент Молдовы.

Он уверен, что "вопросы безопасности на этой конференции будут обсуждаться в одном единственном разрезе - как сподручнее противостоять виртуальным "угрозам", исходящим якобы от Москвы, собравшиеся будут пугать друг друга, а заодно население своих стран "русскими танками" и сибирскими морозами".

Воронин уверен, что цели организаторов, как и самой ГУАМ, созданной США, - "сформировать вокруг России крепкий "санитарный кордон", навязать ей перманентную ситуацию напряженности в зоне ее естественных интересов".

Он припомнил, что в бытность его президентом Молдова практически перестала участвовать в работе ГУАМ, поскольку "очевидна антироссийская направленность организации и это попытка создания на постсоветском пространстве альтернативы СНГ".

Воронин не исключил, что отказ от работы в организации стал "одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота 7 апреля 2009 года".