«Молдовагаз»: «Газпром» не сообщал о прекращении поставок газа Молдове

АО «Молдовагаз» не получало уведомлений со стороны «Газпрома» о прекращении поставок природного газа в Молдову и транзита российского газа в страны Балканского региона и Турцию.

Об этом сообщило Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы, передает Noi.md. Уточнение было сделано ведомством в контексте заявления «Газпрома», поступившего через средства массовой информации, о прекращении договорных отношений с НАК «Нафтогаз Украины».

Минэкономинфраструктуры отметило, что АО «Молдовагаз» имеет контракты с «Газпромом» на поставку природного газа потребителям Республики Молдова и его транзит через нашу страну, которые действительны до конца 2019 г.

Подчеркивается, что система газоснабжения Молдовы и транзита через трансбалканский коридор функционируют в нормальном и безопасном режиме.