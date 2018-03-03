«Молдовагаз»: «Газпром» не сообщал о прекращении поставок газа Молдове

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Экономика
АО «Молдовагаз» не получало уведомлений со стороны «Газпрома» о прекращении поставок природного газа в Молдову и транзита российского газа в страны Балканского региона и Турцию.
Минэкономинфраструктуры отметило, что АО «Молдовагаз» имеет контракты с «Газпромом» на поставку природного газа потребителям Республики Молдова и его транзит через нашу страну, которые действительны до конца 2019 г.
Подчеркивается, что система газоснабжения Молдовы и транзита через трансбалканский коридор функционируют в нормальном и безопасном режиме.
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