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Экономика
«Молдовагаз»: «Газпром» не сообщал о прекращении поставок газа Молдове
02.03.2018

АО «Молдовагаз» не получало уведомлений со стороны «Газпрома» о прекращении поставок природного газа в Молдову и транзита российского газа в страны Балканского региона и Турцию.
Об этом сообщило Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы, передает Noi.md. Уточнение было сделано ведомством в контексте заявления «Газпрома», поступившего через средства массовой информации, о прекращении договорных отношений с НАК «Нафтогаз Украины».

Минэкономинфраструктуры отметило, что АО «Молдовагаз» имеет контракты с «Газпромом» на поставку природного газа потребителям Республики Молдова и его транзит через нашу страну, которые действительны до конца 2019 г.

Подчеркивается, что система газоснабжения Молдовы и транзита через трансбалканский коридор функционируют в нормальном и безопасном режиме.


 
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