Хрущев в Кишиневе разгуливал в домашних тапочках, а в Унгенах ел с американцем червивые яблоки!

Пятьдесят четыре года назад в СССР произошел фактический переворот - Хрущева отстранили от власти. Он так и не успел осуществить свою мечту: засадить кукурузой поля Украины и Молдовы. Кстати, в нашей республике Хрущев побывал незадолго до своего падения. И принял в Москве молдаванина - рекордсмена по выращиванию кукурузы.

Это было в Кремле, на праздновании юбилея газеты «Правда». На пышное мероприятие пригласили гостей со всего мира. Из Кишинева в Москву поехала делегация из пяти журналистов. В самый последний момент к ним присоединился обыкновенный тракторист, Владимир Голбан. Корреспонденты «КП» в Молдове нашли очевидцев тех событий и самого Владимира Голбана.

Хрущев в Кишиневе

Молдаванин в Кремле получил мотоцикл с коляской

Сначала наша делегация состояла из двух редакторов республиканских газет, двух - местных изданий и одного сельского корреспондента, - вспоминал житель Кишинева Валентин Шлягук, бывший в то время директором Молдавского национального телевидения. - И мы очень удивились, когда узнали, что к нам добавили шестого - простого тракториста.

Тракторист, правда, был не простой. В марте 1962 года состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза. На нем генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступил с докладом, в котором уделил место... Владимиру Дмитриевичу Голбану. Молдавскому трактористу, который без применения ручного труда вырастил огромный урожай кукурузы. А на праздничное торжество в Москву его пригласили для вручения премии - мотоцикла с коляской.

Валентин Шлягук

- Кремль еще такого не видал! Журналисты со всего мира освещали событие, которое происходило в Георгиевском зале. Столы ломились от деликатесов, - вспоминал Валентин Шлягук. - А в центре зала - длинный стол во главе с Политбюро. Хоть праздник и был посвящен газете «Правда», но «звездой» вечера был Хрущев, конечно. Молдавские журналисты ждали, как поведет себя этот Голбан. Все-таки человек простой, сельский...

Я похлопал генсека СССР по спине»

- А чего было стесняться, - улыбался Владимир Дмитриевич. - Я в молодости был душой компании. Хрущев попросил нас пересесть к нему, мы и пересели! А потом поздравил меня с отличной работой и обнял. Ну, Хрущев еще и по спине меня похлопал.

Голбан не растерялся и... похлопал по спине Хрущева. В зале все сидели с раскрытыми ртами. Потом генеральный секретарь ЦК КПСС задал молдаванину вопрос:

- Ну, что, посеял кукурузу?

- Да, было дело! - ответил Голбан.

После этого Хрущев познакомил Голбана со всеми окружающими их членами Политбюро. Празднование продолжалось. Выступали гости из Лондона и Нью-Йорка, звучали шутки, прибаутки, тосты, поднимались бокалы с вином и шампанским. А московские чиновники перешептывались, и в зале то и дело слышалось завистливое: «Ну, молдаване, ну, дают!»

Чуть позже собравшиеся стали расходиться. Молдавские журналисты тоже засобирались. Да только никак Голбана не могли с собой увести. На все уговоры тракторист отвечал:

Владимир Голбан

- Зачем уходить? Здесь столько вкусного и так весело. Не пойду я никуда!

В этом же, 1962 году, Владимир Дмитриевич Голбан стал заслуженным механизатором МССР. В 1966 году - передовиком сельскохозяйственного производства и Героем Социалистического Труда. А еще позже он стал депутатом парламента Молдовы...

Как Хрущев учил румын растить кукурузу

В 1962 году Никита Сергеевич Хрущев побывал в Молдове.

- Он в Молдове был проездом, - рассказывал Валентин Николаевич Шлягук, - его целью была Румыния. Туда он ехал с государственным визитом. Никита Сергеевич хотел научить румын тому, что они умели делать лучше всего - выращивать кукурузу. За это румыны на генсека очень обижались!

В Кишинев Хрущев прилетел на самолете, а до Румынии добирался на машине. Генсек очень хотел посмотреть на просторные, плодородные молдавские поля.

Н.С.Хрущев в Унгенском районе

- Мы ждем его приезда, - продолжал Валентин Шлягук, - а он опаздывает. Но вот подъезжает темная машина, и из нее выходит Никита Сергеевич... в домашних тапочках! Он в машине часто их обувал и забывал поменять на туфли, когда выходил в народ.

Хрущев в Молдове понравился всем - добряк! За все время его пребывания в нашей республике никто не видел, чтобы генсек хмурился или был чем-то недоволен.

Хрущев и фермер ели яблоки с земли

Поселился Никита Сергеевич в Кишиневе в гостинице ЦК, где проводил очень мало времени. Только ужинал, и мамалыга с вином ему, конечно, понравились. Потом Никита Сергеевич поехал в Каларашский район, оттуда - в Страшены, затем - в Унгены.

В Унгенском районе, в совхозе «Труд», Хрущева ждал важный гость - американец Гарст. Обычный фермер из Штатов, с которым Хрущев познакомился, когда гостил в США. Вот Гарст и приехал в МССР с ответным визитом.

Местные колхозники устроили американцу и генсеку экскурсии по здешним садам, полям и колхозам. И вот молдаване решили похвастаться красивейшим современным садом, где по новым технологиям выращивались яблоки. Под одним деревом на высокой подставке стояла большая миска с крупными, наливными, только что вымытыми плодами. На солнце они переливались всеми цветами радуги и выглядели так аппетитно, что Никита Сергеевич не выдержал и взял одно. На это Гарст с язвительной усмешкой заметил:

- Не те яблоки полезные, которые красивые, а те яблоки полезные, которые с червями!

Поднял яблоко с земли, вытер и начал есть. Причем с таким аппетитом, что Хрущев не выдержал, бросил специально приготовленное яблоко и тоже стал есть плоды с земли.

АЛЕНА МЕРИАКРИ