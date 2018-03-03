Спикеры Молдовы и Украины пожаловались в ЕС на опасность «Северного потока-2»

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду и председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратились с открытым письмом к главам парламентов европейских стран.

В обращении они заявили об опасности, которую несет в себе проект «Северный поток-2». Канду и Парубий высказали мнение, что вследствие этого Европа станет еще более зависимой от России и, следовательно, уязвимой.

- Хотя формально «Северный поток-2» представляется как коммерческий проект, фактически он является инструментом российской государственной политики. «Северный поток-2» – это не диверсификация источников газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России, а следовательно, сохранения их уязвимости, – говорится в открытом письме.

Спикеры Молдовы и Украины заявили, что «Северный поток-2» следует рассматривать в более широком контексте современных российских информационных и кибернетических «враждебных действий».

- Поэтому мы призываем европейские страны ограничить возможность России осуществлять агрессивные действия и обеспечить, чтобы эксплуатация «Северного потока-2» полностью соответствовала законодательству ЕС, - весьма туманно предложили Канду и Парубий.

Глава украинского парламента пообещал, что 10-11 марта это письмо будет подписано также спикерами парламентов Литвы и Польши. Парубий напомнил, что во время последней парламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» обсуждалась идея написания совместного письма относительно разрушающего роли проекта «Северный поток-2».

- Это тот случай, когда мы можем говорить одним голосом, - считает украинский спикер.

Канду поддержал идею коллективного голоса относительно угроз безопасности.

- Я уверен, что нас услышат и в Европе, и за океаном, и нам удастся реализовать то, что мы хотим достичь, - сказал спикер Молдовы.

«Северный поток-2» - это газопровод от России до Германии, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмина. Пропускная способность первой ветки составляет около 27 миллиардов кубометров в год. «Северный поток-2» строят в качестве альтернативы транзита через Украину