В эту субботу бюджетники работают

Суббота, 3 марта, является рабочим днем для бюджетников. Они в этот день отработают за пятницу, 9 марта, когда будет выходной день. Таким образом, на следующей неделе, начиная с 8 марта (Международный женский день), который является нерабочим праздничным днем, бюджетники будут отдыхать четыре дня, с четверга по воскресенье, передает IPN.

Работники, которые в день, считающимся выходным не будут находиться в трудовых отношениях или будут находиться в отпуске, не обязаны будут работать в день, считающимся рабочим.

Следующий миниотпуск для бюджетников будет после выходных пасхальных дней (8 и 9 апреля) и Радуницы (15 и 16 апреля). Тогда они так же будут иметь четыре выходных дня, с субботы до вторника (28 апреля-1 мая).