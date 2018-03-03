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Общество
В эту субботу бюджетники работают
03.03.2018

Суббота, 3 марта, является рабочим днем для бюджетников. Они в этот день отработают за пятницу, 9 марта, когда будет выходной день. Таким образом, на следующей неделе, начиная с 8 марта (Международный женский день), который является нерабочим праздничным днем, бюджетники будут отдыхать четыре дня, с четверга по воскресенье, передает IPN.

Работники, которые в день, считающимся выходным не будут находиться в трудовых отношениях или будут находиться в отпуске, не обязаны будут работать в день, считающимся рабочим.

Следующий миниотпуск для бюджетников будет после выходных пасхальных дней (8 и 9 апреля) и Радуницы (15 и 16 апреля). Тогда они так же будут иметь четыре выходных дня, с субботы до вторника (28 апреля-1 мая).


 
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