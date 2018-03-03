Официальные данные о численности населения Молдовы будут пересмотрено в этом году Национальным бюро статистики (НБС) при поддержке ЮНФПА и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в соответствии с данными переписи населения и жилищного фонда 2014 г.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в НБС, пересчет будет сделан в соответствии с рекомендациями ООН и продлится до осени. Будет пересчитано не только количество людей с местожительством в РМ (более 12 месяцев), но и основные показатели демографической статистики, макроэкономические показатели, такие как ВВП на душу населения, конкретные показатели здоровья, образование и рынок труда).

«Процесс пересмотра численности населения предполагает наличие информации о численности населения в определенный день, а также информацию о естественном движении населения. Самая большая проблема в пересчете населения - это оценка годового миграционного потока. В этом контексте на необходима поддержка властей, в частности, министерства внутренних дел», - сказал директор бюро Виталие Валков.

По словам представителя ЮНФПА в Молдове Риты Колумбия, «наличие качественных статистических данных имеет решающее значение для достижения целей развития страны, удовлетворения реальных потребностей населения и реализации прав граждан.

Новые точные данные необходимы правительству для разработки государственной политики, Национальной стратегии развития Молдовы 2030, а также для выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Проект «Пересмотр показателей народонаселения на основании переписи 2014 г.» поддерживается ЮНФПА и SDC и рассчитан с февраля 2018 г. по январь 2019 г.

Как сообщал ранее «ИНФОТАГ», на начало 2014 г. численность населения Молдовы, рассчитанная на основании данных о рождении и смертности, составляла 3,557 млн. человек без учета жителей левобережья Днестра и Бендер. А всеобщая перепись населения, проведенная с 12 по 25 мая 2014 г., показала число проживающих 2,913 млн. человек, по предварительным данным, а потом было скорректировано до 2,804 млн.