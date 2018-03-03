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Экономика
Паника из-за расторжения «Газпромом» контракта с «Нафтогазом» привела к заявлению «Молдовагаза»
03.03.2018

АО «Молдовагаз», главным акционером которого является ОАО «Газпром», владеющий 51% акций предприятия, заявил о продолжении поставок газа в нашу страну.

Сегодня российский «Газпром» принял решение расторгнуть контракт с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Причиной этого послужило решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить украинской компании «Нафтогаз» компенсацию в 4,63 миллиарда долларов.

В молдавском сегменте Интернета сразу возникла паника о якобы скорых прекращениях поставок газа в Молдову, который идет в республику через Украину. Однако в пресс-релизе, выпущенном компанией «Молдовагаз», сообщается о том, что разрыв контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» не отразится на гражданах Молдовы. Молдавские потребители продолжат получать голубое топливо в полном объеме.

Официальные лица правительства пока никак не прокомментировали ситуацию. Тем временем Игорь Додон отметил, что последствия от этого решения отразятся на всем энергетическом секторе Молдовы

- В начале 2009 года (будучи министром экономики и первым вице премьером) мы уже сталкивались с такой ситуацией. Тогда мы оперативно перешли на мазут для отопления Кишинева и ряда городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводах Молдовы, - написал глава государства на своей странице в Facebook. 

По мнению президента, правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям нужно собраться и проработать все возможные сценарии для подготовки оперативных решений, чтобы минимизировать потенциальные риски и потери.

Ранее украинское правительство отдало распоряжение закрыть все вузы, школы и детские сады в стране из-за нехватки газа для отопления


 
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