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Экономика
Прямые рейсы Кишинёв – Тель-Авив с 6 мая
03.03.2018

С 6 мая из Кишинёвского международного аэропорта будут осуществляться прямые рейсы в Тель-Авив (Израиль). Полёты по новому маршруту будет осуществлять Air Moldova, два раза в неделю, по средам и воскресеньям, на авиалайнере Airbus 320. Стоимость билетов будет начинаться с 99 евро в одном направлении, включая все аэропортовые сборы, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу учреждения, билеты можно приобрести онлайн на сайте компании, в агентствах по продажам Air Moldova, а также в авторизированных агентствах. Компания предлагает два класса обслуживания – Эконом и Бизнес.

Недавно правительство Молдовы объявило по итогам визита премьер-министра Павла Филипа в Израиль о том, что 5 июня, раз в неделю – во вторник, а с 6 июля – дважды в неделю, по вторникам и пятницам, будут осуществляться прямые рейсы в Тель-Авив. Второй по величине авиаперевозчик Израиля, ARKIA Israeli Airlines, подал заявку на запуск маршрута Кишинёв – Тель-Авив.


 
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