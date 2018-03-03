В 2017 году число ипотечных контрактов выросло почти на треть

Почти 25 тысяч ипотечных контрактов было заключено в нашей стране в прошлом году. Это на треть больше, чем в 2016-ом.

Чуть менее 50% из них - ипотечные контракты на приобретение сельхозземель, более восьми с половиной тысяч - на покупку жилья, немногим менее трех с половиной тысяч - на приобретение коммерческой недвижимости.

"Почти 28% контрактов на ипотеку заключены в муниципии Кишинёве. Большая часть из них - 73% - на приобретение квартир", - cказала специалист ГП "Кадастр" Диана Нану.

Эксперты связывают повышение спроса на ипотеку с улучшением экономической ситуации в стране.

"Появилась уверенность в экономической стабильности и увеличились финансовые доходы. Рост обеспечили стабилизация уровня денежных переводов, повышение заработной платы и упорядочение государственных финансов", - cообщил экономический аналитик Роман Кирка.

Жители страны с интересом следят за изменением условий ипотечного кредитования.

"Я рад, что в Молдове создают условия для тех, кто хотел бы воспользоваться ипотекой".

"Я взяла бы квартиру в ипотеку, но пока все же дорого, подожду удешевления".

Для поддержки молодых семей в Молдове запущена программа "Прима касэ". Процентная ставка по ипотечным кредитам составляет в ней 9%, а половину суммы банковского займа гарантирует государство.