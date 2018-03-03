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Додон прокомментировал возможную остановку поставок газа через Украину
03.03.2018

Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что опасается чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе Молдовы в связи с возможной приостановкой транзита российского газа через Украину.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома", передает ria.ru.

"Если транзит газа через Украину будет остановлен, то это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора республики Молдова. В начале 2009 года мы уже сталкивались с такой ситуацией. Тогда мы оперативно перешли на мазут для отопления Кишинева и ряда городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводах Молдовы", — сказал Додон. На тот момент он занимал пост министра экономики и первого вице-премьера.

По его мнению, "правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям нужно собраться и прорабатывать все возможные сценарии для подготовки оперативных решений, чтоб минимизировать потенциальные риски и потери".


 
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