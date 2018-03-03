Красавицам из Молдовы удалось окольцевать 274 гражданина Турции

Интересные данные по бракам и разводам за прошедший 2017 год опубликовал Институт статистики Турции.

В целом картина для Турции выглядит не радужной. По сравнению с 2016 годом, количество браков в стране сократилось на 4,2%, а разводов – увеличилось на 1,8%, передает bloknot-moldova.md.

Средний возраст впервые брачующихся составляет: 27,7 года - для женихов, 24 года - для невест.

Как показывает статистика, самый сложный период в браке «от 1 до 5 лет». Треть всех браков (35,5%) разваливаются именно в этот период.

Отдельного внимания заслуживает раздел о браках с иностранцами. В 2017 году турецкие мужчины женились на гражданках других государств 20 972 раза. Чаще всего в платье невесты в 2017 году оказывались гражданки:

1. Сирии – 4074

2. Азербайджана – 2790

3. Германии – 2608

4. Украины – 1172

5. России – 1134

6. Узбекистана – 869

7. Кыргызстана – 680

8. Туркменистана – 571

9. Марокко – 559

10. Грузии – 557

11. Казахстана – 525

…

16. Молдовы – 274

19. Беларуси – 210.

А турчанки в 2017 году окольцевали лишь 3782 иностранных мужчины. За прошедший год из иностранцев больше всего они выходили замуж за немцев – 1381 брак, сирийцев – 323 и австрийцев – 302. В нежных женских руках гражданок Турции в прошлом году также оказались 118 азербайджанцев (5-е место в рейтинге иностранных мужей), 17 россиян (27 место), по 13 казахов и узбеков (33/34 места). Молдавские мужчины оказались весьма стойкими к чарам турчанок, поэтому они в этот отчет не попали.