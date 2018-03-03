Десять клубов, включая Спикул, получили лицензию для участия в НД-2018

На состоявшемся сегодня заседании Комитет по лицензирования в первой инстанции FMF принял решение выдать Национальные лицензии, позволяющие играть в НД на одобренных FMF стадионах, 10 футбольным клубам.

Обладателями лицензий стали: Шериф, Милсами, Петрокуб, Дачия, Заря, Сперанца, Сфынтул Георге, Зимбру, Динамо-Авто и Спикул.

Отметим, Виктория, которая в прошлом сезоне заняла первое место в Дивизии А, запросила только лицензию А, дающую право играть в Дивизии А.

Напомним, Спикул, занявший последнее место в НД-2017, выступил с заявлением о готовности принять участие в НД сезона 2018 в случае отказа Виктории.

Заседание Комитета, на котором будут выданы лицензии для участия в Дивизии А, будет проведено позже.