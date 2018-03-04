Мертворожденный проект "ГУМ" или по какому поводу в Кишиневе проводилась первая межпарламентская конференция по вопросам безопасности

Второго марта в Кишиневе прошла Межпарламентская конференция по вопросам безопасности, итоги которой уже обсудили официальные лица и эксперты из разных стран. Тема форума - «Грузия, Республика Молдова и Украина: «Восточное партнерство» и текущие вызовы безопасности».

Как уточнили в парламентском Управлении по связям с общественностью, мероприятие было организовано в партнерстве с Атлантическим советом, по инициативе председателей парламентов Республики Молдова - Андриана Канду, Грузии - Ираклия Кобахидзе и главы Верховной рады Украины - Андрея Парубия.

«Украина, Молдова и Грузия сталкиваются с одинаковыми современными вызовами, такими как сепаратизм, дезинформация, внешнее вмешательство в политические процессы. У нас есть общие стремления преобразовать страны по европейской модели и интегрироваться в ЕС. Эта конференция, которую мы намерены ежегодно проводить, является платформой для дискуссий, где высокопоставленные политики и эксперты будут собираться для определения новых механизмов сотрудничества в области обороны и безопасности в регионе. Мы пришли к такому этапу, когда все осознаем необходимость укрепления усилий по противодействию гибридным угрозам, подрывающим демократические основы наших государств», - сказал спикер Парламента РМ Андриан Канду.- «На наших конференциях будут обсуждаться проблемы дезинформации, информационной, энергетической безопасности и общие актуальные вызовы, экономический рост и верховенство права в рамках «Восточного партнерства».

В первой конференции приняли участие руководство и представители законодательных форумов ряда стран, депутаты Европарламента, Конгресса США, а также известные эксперты, такие как: исполнительный вице-президент Атлантического совета Деймон Уилсон, бывший заместитель помощника госсекретаря США и экс-председатель организации «Freedom House» Дэвид Крамер, сотрудник Центра «Евразия» Атлантического совета Андерс Ослунд, директор Центра «Евразия» Джон Хербст, бывший посол США в РМ Асиф Чодри, заместитель директора Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джонатан Эйал, бывший заместитель генерального секретаря НАТО посол Александр Вершбоу и другие международные и региональные эксперты.

Итак, прошла первая парламентская конференция такого высокого уровня по проблемам безопасности в Европе. А накануне, для придания определенной тематической направленности выступлениям ее участников, в Вене, на заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ,Депутат Парламента РМ Сергей Сырбу поднял вопрос о выводе российских войск с территории Молдавии. Он выступил с докладом и подробно рассказал о результатах, которых добились власти республики в решении приднестровского конфликта, а также - в пресечении вмешательства России во внутреннюю политику РМ.

"Несмотря на то, что Российская Федерация неоднократно брала на себя обязательства вывести свои войска с этой части территории Республики Молдова, она постоянно бросает нам вызов. Мы обеспокоены ростом военного присутствия в регионе. Особенно тем, что военные учения так называемой оперативной группы российских войск проводятся совместно с военизированными силами региона", - заявил депутат Сырбу. Молдавский парламентарий отметил, что приднестровский конфликт можно решить при наличии политической воли. Об этом свидетельствуют подписанные ранее между Кишиневом и Тирасполем протоколы.

Сырбу также доложил о продолжении переговоров в формате 5+2. На них в ближайшее время обсудят особый статус приднестровского региона, который не должен противоречить суверенитету и территориальной целостности РМ.

Поддерживая начатое Сергеем Сырбу обсуждение, молдавские СМИ тут же выпустили материалы, связанные с обострением ситуации между Кишинёвом и Тирасполем,

а молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) обвинила Тирасполь в дестабилизации ситуации в Зоне безопасности и несоблюдении решений ОКК о движении по мосту между селами Гура-Быкулуй и Бычок. Представители Кишинева возмущены тем, что Тирасполь инициировал строительство таможенного терминала в районе моста на левом берегу Днестра. Приднестровская сторона настаивает на том, что открытие движении по мосту требует улучшения инфраструктуры на этом участке.

О своей обеспокоенности ситуацией вокруг моста у Гура-Быкулуй делегация Молдавии заявила после очередного заседания ОКК в Бендерах. На нем представители Кишинева и Тирасполя в очередной раз не смогли договориться об инфраструктуре в районе переправы, открытой в ноябре прошлого года, хотя это событие было признано самым важным достижением в переговорах сторон за последние годы.

«К сожалению, приднестровская делегация повторно категорически отказалась принять предложение представителей Российской Федерации в ОКК воздержаться от односторонних действий по изменению инфраструктуры и численности силовых структур в зонах, прилегающих к мосту между Гура-Быкулуй и Бычок», — заявили в молдавской делегации ОКК. Тирасполь настаивает на «улучшении инфраструктуры в районе моста», чтоподразумевает установку приднестровского таможенного терминала на левом берегу. Сразу после открытия моста в селе Бычок были размещены приднестровские таможенники и пограничники. Для этого, как подчеркнули в молдавской делегации, власти региона приняли решение об отчуждении участка земли у жителя села Бычок. Эксперты считают, что в планах Тирасполя - разместить там дополнительный контингент силовиков, а также проводить через КПП многотонные грузовые транспортные средства.

«Констатируем, что приднестровская сторона приступила к этим действиям в одностороннем порядке, не согласовав их с членами ОКК и проигнорировав решение от 31 января 2018 года, принятое в ходе совместного заседания экспертов в области транспорта и дорожной инфраструктуры, которые решили, что через мост могут проезжать лишь транспортные средства весом не более 10 тонн», — заявили представители делегации РМ в ОКК.

Тема, связанная с инфраструктурой в районе моста у Гура-Быкулуй, обсуждается с конца прошлого года. Эти вопросы рассматриваются в увязке с планом модернизации постов Совместных миротворческих сил на этом участке.Сопредседатель ОКК от России Илья Уваров призвал стороны найти компромиссное решение. Глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков заявил, что стороны продолжат «нарабатывать предложения» и искать решения. «Диалог идет, и это - самое главное. Во взаимоотношениях сторон основополагающим фактором является поиск компромиссов», — сказал он.

Напомним, премьер-министр РМ Павел Филип и глава Приднестровья Вадим Красносельский 18 ноября прошлого года официально открыли для движения транспорта мост через Днестр в районе сел Гура Быкулуй и Бычок. Он находится на международной трассе М14, которая является общей частью IX Панъевропейского транспортного коридора (Брест-Кишинев-Одесса). Во время боевых действий на Днестре в 1992 году мост был взорван. В начале 2000-х годов его восстановили, но не открыли для движения. Вопрос о возобновлении трафика через мост в последние годы неизменно значился в повестке переговоров между Кишиневом и Тирасполем. И, наконец,свершившееся его открытие, несомненно, должно было улучшить отношения обоих берегов Днестра.

А теперь вернёмся к теме межпарламентской конференции: на ней прозвучал призыв представителей Молдавии объединиться всем ее участникам против «российской экспансии». Председатель парламента РМКанду заявил, что правительство страны должно совместно с партнерами из Грузии и Украины объединить усилия для выработки общего плана противодействия Российской Федерации.

По словам спикера, эти три страны роднит общее стремление вступить в Европейский союз, а также то, что «во всех трёх государствах есть территории, захваченные Москвой». «Проблема оккупированных территорий — общая для Республики Молдова, Украины и Грузии. Единойзадачей трех стран является также путь к европейской интеграции, реализация которого требует долгосрочных и очень нелегких преобразований во многих областях», — заявил Канду.

Он сообщил, что 2 марта - очередная годовщина начала вооруженных столкновений 1992 года между право- и левобережьем Днестра, и, поэтому, участники

форума должны откровенно и конструктивно обсудить «проблемы неконтролируемых официальными властями территорий, противодействие российской пропаганде и вмешательству Российской Федерации во внутренние дела трех стран».

«В преддверии парламентских выборов в Молдавии влияние России в регионе ощущается сильнее. Чтобы ему противостоять, депутаты приняли закон о борьбе с иностранной пропагандой. Кроме того, в прошлом году Кишинев объявил персонами нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина и пятерых российских дипломатов», — напомнил Канаду. – «По итогам консультаций в рамках этой международной конференции принята резолюция об общем обязательстве по безопасности и стремлении к европейской интеграции ее участников",- обозначил он акценты этой встречи.

Время все расставит по своим местам. Но уже сегодня многие здравомыслящие эксперты предсказывают, что ГУМ ожидает незавидная судьба. Это - заведомо мертворожденный проект, у которого нет будущего, а попытка объединить антироссийские силы на бывшем постсоветском пространстве обречена на провал, ибо у народов этих государств, что насильно втягивают во вновьобразованный Альянс, есть общая историческая память, которую одним росчерком пера, поставленным под итоговыми документами даже самой статусной конференции - не стереть.

А в это время!

Валерий Осталеп,экс-министр иностранных дел и европейской интеграции РМ, политолог заявляет:

"Похоже организаторы «события» получили полную противоположность результата которого ожидали. Что то пошло явно не так..."

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Партия «Действие и солидарность» организовала протест перед столичным отелем Radisson Blu, где проходила межпарламентская конференция по безопасности.

По словам лидера ПДС Майи Санду, самыми большими угрозами в адрес национальной безопасности являются «коррупция, государство, захваченное олигархами».

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Депутат Парламента РМ Влад Батрынча (Партия социалистов РМ) оценивает:

"С коллегами Владимиром Цурканом и Григоре Новаком приняли решение побывать на антироссийском междусобойчике имени Андрияна Канду. Послушали несколько часов пропаганды. Ни одного альтернативного мнения. Никакой дискуссии. Настоящие "борцы" за "демократию".

Собирались задать всего один вопрос: кто из присутствующих прибалтов, грузин, поляков и украинцев являются носителями истины в последней инстанции. Кто их уполномочил столь безошибочно определять что является пропагандой, а что нет? Как правильно бороться с их собственной обиженно-либеральной пропагандой, которая сталкивает людей и страны лбами, а нейтральную Молдову втягивает в НАТОвскую агрессивную риторику.

Но... говорить оказалось не с кем, "конференция" не состоялась. Когда проснутся, на следующем заседании парламента спросим милитаристски настроенного Андриана Ильича Канду, служил ли он в армии и готов ли он взять автомат и принять участие в военных кампаниях НАТО во главе молдавского континента.

В СВЕТЕ сегодняшней новости, что "Газпром" разрывает с Украиной контракт на транзит газа в Европу (из этой трубы питается и Молдова), вспомнилось, что молдавская власть до сих пор (!) так и не снизила внутренние тарифы на голубое топливо. В бедной стране люди переплатили уже больше миллиарда евро сверх положенного...

Подумалось, что косвенным образом за Молдову решение приняла Россия, просто перекрыв где-то вентиль".

Роберт Западинский ,

Шеф Бюро Представительства Федерального информационно-аналитического еженедельника "Российские Вести" в Республике Молдова