Последний губернатор Бессарабии начал производить вина, достойные императоров

Константин Александрович Мими оставил яркий след в истории Молдовы.

Он родился в Кишиневе 10 марта 1868 года. Его родители были выходцы с Балкан. Детские годы Константин провел в имении Урсоая Бендерского уезда (ныне Каушанский район).

А дом их стоит и поныне

С семьей Мими связано одно из самых красивых зданий старого Кишинева. Когда Константину было два года, его отец, Александр Мими, приобрёл на аукционе, проводимом городской думой, участок земли на пустыре на углу улиц Подольской (ныне Букурешть) и Немецкой (ныне Сергея Лазо). Через восемь лет на этом месте был выстроен элегантный двухэтажный особняк в неоклассическом стиле, с эркером и башенкой. Этот дом стал зимней резиденцией семьи Мими.

Через 30 с лишним лет Александр Мими и его сестры продали здание Благотворительному обществу детской больницы. Позже в нем размещалось губернское акцизное управление. Дом сохранился и поныне и радует своей красотой жителей и гостей города.

Окончив с отличием привилегированную первую мужскую гимназию в Кишиневе, Константин продолжил образование на юридическом факультете Одесского университета.

Констаньтин Мими

Затем он заинтересовался вопросами промышленного виноградарства и виноделия и закончил в качестве вольнослушателя Высшую агрономическую школу в Монпелье, во Франции. Вернувшись в Бессарабию, Мими занялся культивацией новых сортов винограда в своем поместье в селе Бульбоака.

Особняк Мими в Кишиневе

Во главе Бендерского уездного земства

Будучи человеком большой эрудиции и работоспособности, Константин Мими добился успехов на поприще общественной и государственной деятельности. Он был избран гласным Бендерского уездного земства, затем членом управы, которую и возглавлял с 1913-го по 1917 год. Земства как органы местного самоуправления занимались развитием народного образования, медицины, сельского хозяйства.

Благодаря стараниям Константина Александровича в 1911 году была отправлена экспедицию в Бухару и приобретена отара каракулевых овец для земства. В селе Тодорешть было открыто опытное овцеводческое хозяйство. В том же селе, под руководством американского профессора Майкеля, было создано опытное хозяйство для селекции кукурузы. А в Мисилиндре выращивали виноградные саженцы, занялись прививками, используя американскую лозу, готовили специализированных садовых рабочих.

Константин Александрович вникал в разные сферы жизни Бендерского уезда. Благодаря ему здесь появились телефонная связь, школы обогащались современной литературой, макетами и моделями машин, поездов.

Будучи поклонником технического прогресса, Мими приобрёл для земства два автомобиля, что позволяло его сотрудникам быстро передвигаться и вникать в дела самых отдаленных сел. Вообще он был очень рачительным в том, что касалось общественных денег, постоянно добывал субсидии для губернии в столице. Вкладывал и свои деньги. При этом он пользовался таким доверием, что не получил от центральных властей ни одного отказа в финансировании своих проектов.

Последний губернатор Бессарабии

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, под начало К.А. Мими перешли все земства. Основной его задачей стало снабжение армии продовольствием.

С началом Февральской революции 1917 года тогдашний губернатор Бессарабии ушел в отставку и передал свои полномочия Константину Мими как руководителю губернского земства, назначенному комиссаром Временного правительства в Бессарабии.

Константин Мими исполнял обязанности губернатора всего 8 месяцев, до провозглашения «Сфатул Цэрий». В истории он остался как последний губернатор Бессарабии. В 1925 году Константин Александрович переехал в Бухарест, где возглавил Национальный банк Румынии.

Константин Александрович Мими скончался 17 апреля 1935 года и был похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе. К сожалению, родина плохо сберегла память о нем и его могила утеряна. Но, к счастью, оказался не утерянным так называемый винный дворец Мими.

Единственное шато в Молдове

Так называемый дворец Мими строился с 1893 по 1901 год и выполнен в стиле французских шато. Собственно говоря, это и не дворец, это именно огромная винодельня, построенная с изяществом и шиком. Проект замка разработали французские архитекторы, а строили итальянские мастера. Константин Александрович был поклонником всего нового, и это здание является первым строением в Бессарабии, возведенным из армированного бетона. Оно расположено на холме, с обратной стороны врезано в грунт, поэтому второй этаж находился на уровне земли, и легко было подавать на него грузы.

Как и каждый солидный замок, дворец Мими связан с легендами о сокровищах. Говорили, что наследники Мими спрятали в подвале то ли золото, то ли фамильные драгоценности. И действительно, были найдены потайные дверцы, а за ними те самые сокровища – личные записи старинных рецептов вин и напитков, выполненных французскими чернилами самим К.А. Мими.

Вина, достойные императоров

Подвал основного корпуса вмещал в бочковом розливе 30 тысяч декалитров вина. Вина были известные, в 1911 году они завоевали серебряную медаль на международной выставке в Турине (Италия). В начале июня 1914 года Константин Александрович принимал в своем замке самого императора Николая II, посетившего Бессарабию, и угощал его своими изысканными напитками.

В период Первой мировой войны винный подвал «Бульбоака» обеспечивал русскую армию вином. В те годы на 44 десятинах виноградников К. Мими уже произрастали такие сорта винограда как: Алиготе, Пиногри, Траминер, Сенсо, Каберне, Пино Менье, Гаме черное, Зайбель, Ноа и другие. Причем, именно Константин Мими завез в Молдову сорт Aligote, очень здесь полюбившийся.

В 1940 году, с приходом Советской власти, дворец Мими был преобразован в винный завод всесоюзного значения. А на территории села Бульбоаки был организован колхоз им Тимошенко.

После Великой Отечественной войны здесь продолжили развитие виноделия, и, что важно, сохранили секреты и традиции, заложенные Константином Мими. Для завода был построен еще один корпус, примыкавший к «дворцу» и придававший постройке вид буквы Г. Причем он был сооружен в том же стиле, что и основное здание. Было закуплено и новейшее виноделательное оборудование.

Дворец Мими до реставрации

Возрождение винного замка и становление винного бренда

27 мая 1998 года в результате приватизации было основано Акционерное Общество ,,Agrovin Bulboaca’’. Его специалисты продолжали традиции своих предшественников в области развития, начатой еще Константином Мими – производства вина и алкогольных напитков только самого высокого качества.

В 2012 году появился и бренд Mimi. Это отборные сорта класса «премиум», производящиеся в небольших количествах и завоевавшие уже целый ряд международных наград. Ассортимент вин «Mimi» всё время меняется, обновляется, появляются новые сорта.

В сентябре 2016 года комплекс дворца Мими был официально открыт для посетителей. Проект реставрации усадьбы принадлежит итальянскому дизайнеру Арнольдо Транти. Чертежей и документов, по которым можно было бы восстанавливать замок, не сохранилось - всё сгорело во время пожара в сельском архиве. Внешний вид здания восстанавливали по фотографиям, сохранившимся у потомков Константина Мими. В замке расположились дегустационные и банкетные залы, а также большой музей, посвященный виноделию и тем людям, которые развивали его в Молдове.

Итальянский дизайнер также помог спроектировать большой красивый парк и площадь с фонтаном. Светомузыкальный фонтан расположился перед дворцом. Его представление произошло 7 мая 2017 года, в день 80-летнего юбилея композитора Евгения Доги, звучала музыка из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

На территории комплекса построили также гостиницу, бассейн, спа-центр, магазин с винами и сувенирами. В ресторане Буфница Албэ (Белая сова) посетители могут посмотреть выставку старинных фотографий, часть из которых была найдена в самом дворце, часть предоставлена Национальным Музеем Природы и Этнографии в Кишиневе, другие хранилась в архиве села Бульбоака, а некоторые снимки передали местные жители.

Среди них есть и фото самого Константина Мими. С него на нас смотрит достойнейший представитель своей эпохи, во многом обогнавший свое время и очень много сделавший для людей, для своей родной земли.

Дворец Мими после реставрации

Винные подвалы

Аркадий Манеску