Антироссийская конференция в Кишиневе провалилась: отключились свет, звук, прямая трансляция, а гости ушли на середине

2 марта произошло «историческое событие»: конференция по безопасности в Молдове.

Рулил этим «карнавалом» Атлантический Совет США. Участвовали и рукоплескали спикеры трех стран - полуколоний США. Ну а острие конференции было направленно против конкурента США - России.

Задача конференции состояла в подготовке почвы для создания молдо-грузинско-украинских батальонов, о чем проболтались в украинской Раде.

Сказать, что конференция была провальной - значило похвалить ее. Нет, это была катастрофа.

За день до конференции Россия представила ультрасовременные ракетные комплексы: «Сармат», «Кинжал» и т.д.. Это уже превратило конференцию в заурядный клуб неудачников.

Член ГУАМ – Азербайджан - отказался участвовать в этом мероприятии, что уже лишило его солидности. Вместо ГУАМ получился неприличный «сходняк» ГУМ.

Накануне «Газпром» отказался от поставок газа Украине, видимо, не зная, что Киев еще в 2015 объявил «газовую независимость» от Москвы. Школы, садики, университеты приостановили деятельность.

В начале злосчастной конференции неожиданно отключился звук. Потом свет. Потом прямая трансляция. И все это аккурат во время выступления американского гостя.

Некоторые гости судорожно шутили - мол, щас заблокируются двери, пустят газ!

Выступающие несли такой антироссийский бред, что у многих видавших виды русофобов не выдержали нервы. Канду и Парубий впали то ли в сладкий сон, то ли в глубокий транс. К 13 часам зал бы наполовину пуст, хотя мероприятие планировалось до вечера.

А вот в самом начале в зале не хватало мест. Ваш скромный слуга более часа простоял в зоне для журналистов.

Когда меня пригласила журналист НТВ для интервью, я вышел в коридор. Буквально через минуту на нас набросилась сотрудница парламента, которая в резкой форме потребовала освободить коридор и убраться в конце холла!

В другом конце коридора, на столиках, стояли бутылки с водой. Решил взять бутылку, тем более, что они были открыты, а я был участником конференции. Но тут на меня накинулся молодой официант, заявив, что вода только для иностранных гостей! Я был в шоке.

Ситуацию попытался разрулить главный советник парламентской комиссии по внешней политике Александру Лашко. Он стал объяснять что-то официанту, и тот неохотно согласился налить полстакана воды. Для меня это уже было перебором. Чтобы ради стакана воды поднимать такой шорох! Короче, гордо отказался.

Вечером увидел «разоблачительные статьи» в адрес Ирины Астаховой. Мол, кто сказал, что не было мест?

Только не удивляйтесь. Подписал одну из статей также стоявший рядом со мной у стеночки журналист! А портал Восточно-Европейского партнерства даже показал полупустой зал, «забыв» уточнить, что мест не было в первой половине конференции.

Остается добавить, что одним из спонсоров АС (а значит, и карнавала), является оффшор Frontera Resources LTD, который в 2016 году получил 40 процентов территории Молдовы «на геологоразведку углевородородов».

Богдан ЦЫРДЯ