Румыния заинтересована в том, чтобы в Молдове сохранился диктаторский режим

Председатель Делегации Парламентской комиссии по ассоциации ЕС-Молдавия, евродепутат Анди Кристя выразил уверенность в том, что после осенних парламентских выборов Республика Молдова будет иметь проевропейское руководство, и пожелал успехов демократам на выборах. Румынский евродепутат вместе с членом Комиссии по внешней политике Сената Румынии, сенатором Титусом Корлэцян встретился в пятницу, 3 марта, с лидером Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком, передает IPN.

„Желаем успехов на осенних выборах. Мы выступаем за продолжение европейского развития Республики Молдова. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Теперь важно, чтобы серьезность, которую Правительство Филипа проявило, и которое было подтверждено выводами Совета, принятыми в начале этой недели, сохранилась”, - заявил Энди Кристя, цитируемый в пресс-релизе ДПМ.

Депутат Европарламента приветствовал диалог на высшем уровне, который состоялся в пятницу в Кишиневе, и призвал поддержать сотрудничество Республики Молдова, Грузии и Украины. „Республика Молдова, наряду с Украиной и Грузией, смогла выделиться в рамках Восточного партнерства и, сохраняя необходимый уровень политических амбиций, и должна приблизиться к тому, что означает формирование европейского будущего через принадлежность к Европейскому союзу”, - отметил евродепутат.

Румынский сенатор Титус Корлэцян отметил результаты правления ДПМ. „Важно для нас иметь и в дальнейшем проевропейского партнера, в том числе и после осенних парламентских выборов этого года. Это хорошо, что в Республике Молдова, в частности, в последние два года, была политическая стабильность и правительство, которое производит результаты, последовательный экономический рост и ряд реформ, которые продвинулись и должны продолжаться”, - отметил сенатор, цитируемый в пресс-релизе ДПМ.

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк поблагодарил в свою очередь от имени партии за постоянный интерес Румынии к Республике Молдова, и за то, что соседняя страна использует свое положение, чтобы помочь Молдове в Брюсселе. „Мы всего чувствовали поддержку и опору, плечо Румынии, когда нам было труднее всего. Это не забывается. В 2016 году Румыния была единственной страной, которая еще верила в Молдову. Это важно для нас и мы ценим поддержку, которую вы нам предоставляете”, - сказал лидер Демократической партии.

В пятницу в Кишиневе состоялась Межпарламентская конференция: „Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности”, организованная по инициативе председателей Парламентов Республики Молдова, Грузии и Украины в сотрудничестве с Атлантическим советом США. На этой конференции обсуждались проблемы, связанные с дезинформацией, информационной безопасностью, энергетической безопасностью, а так же общие проблемы, касающиеся экономического роста и модернизации учреждений стран региона.