Траян Бэсеску: «Могу дать письменное заверение в том, что через два года Молдова перестанет экспортировать яблоки, виноград и вина в Россию – Румыния и ЕС скупят все»

Странствующий по Молдове экс-президент Румынии, почетный председатель очередной унионистской Партии национального единства Траян Бэсеску не скупится на обещания превратить рай для молдаван в случае унири нашей страны с Румынией. Другого пути улучшить жизнь для наших граждан он не видит – об этом он вновь заявил в ходе передачи «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР-Молдова, вышедшей в эфир в пятницу, 2 марта. Траян Бэсескусо свойственной ему саркастической улыбкой парировал вопросы ведущего и зрителей, аргументируя свои действия и свою позицию.

Что ищет Бэсеску в Кишиневе? Он находится в нашей стране по собственной инициативе или же по приглашению кого-либо?

Экс-президент Румынии сказал, что на него трудно оказывать влияние. «Я поступаю только так, как считаю нужным, - объяснил он свой интерес к нашей стране. - В Республику Молдову я приезжаю по разным причинам. За десять лет нахождения главой Румынии я пытался сблизить население с правого и левого берега Прута. После окончания моего мандата я решил предложить говорить в РМ об унири. Люди по обе стороны Прута живут, согласно пакту Молотова-Риббентропа. Мы его не приемлем.

Молдаване – гостеприимный народ. Как чувствует себя в нашей стране экс-президент соседней страны, который упорно продвигает идею унири, несмотря на то, что большинство жителей РМ категорически против этого, согласно многочисленным опросам?

Бэсеску сообщил, что понимает ситуацию. Он рассказал о теплой встрече с гражданами Молдовы в Бельцах. «Отдаю себе отчет, что в зале для встречи со мной специально собрали только унионистов, - признался Бэсеску. – Я – политик, пять раз был министром, два раза был генпримаром Бухареста, поэтому спокойно воспринимаю все происходящее. Главное, чтобы пропаганда идеи унири придвигалась».

Говоря о взаимоотношениях с молдавским президентом, Бэсеску отметил, что Игорю Додону в его деятельности не помешало бы такое качество, как интеллигентность. «Я поздравил его после победы на президентских выборах, - сказал Бэсеску. – Нормальным считаю поздравить всенародно избранного главу государства, тем более когда речь идет о Республике Молдова. Я пытался наладить с ним диалог, но это оказалось невозможным. Еще до того, как он выиграл выборы, Додон заявил, что лишит меня молдавского гражданства. Тем не менее, это не мешает мне добиваться своей главной цели - объединения жителей правого и левого берега Прута в единую Румынию. Ради этого я готов встречаться с любым политиком, в том числе и с Додоном».

На вопрос, зачем так упорно продвигать идею унири политику, который в будущем едином государстве не претендует на какую-либо значимую государственную должность, Бэсеску ответил так: «Убежден, что Румыния - единственная страна, не смирившаяся с пактом Молотова-Риббентропа, - в целях сохранения собственного национального достоинства имеет обязательство осуществить унирю. Этот одиозный секретный договор нанес ущерб Польше, прибалтийским странам и Румынии. Прибалты и поляки аннулировали результаты пакта. Единственные страны, которые практически не предприняли по этому документу никаких мер, - это Румыния и, соответственно, Республика Молдова».

Почему Бэсеску зубами держится за молдавское гражданство?

«Проблема гражданства вашей страны заключается в солидарности с вами, - ответил экс-глава румынского государства. – Я отношусь к тем румынским политикам, которые генерировали закон о предоставлении гражданства Румынии для жителей РМ. Считаю ненормальным тот факт, что, предлагая гражданам вашей страны румынское гражданство, я бы отказался от молдавского».

Говоря о довольно прохладных отношениях Игоря Додона и Клауса Йоханниса из-за идеи унири, продвигаемой румынской стороной, Бэсеску отметил, что «президент Румынии, как и руководитель любой другой страны, вправе руководствоваться своей историей и продвигать свои национальные интересы. Таким же правом обладает и молдавский президент. Другой вопрос, чего желают граждане Республики Молдова?».

Бэсеску рассказал о том, что родился в семье военного румынской армии, который в 1968 году вместе с танковой частью, где он служил, отправился на границу с Чехословакией, чтобы отразить возможную атаку на свою страну со стороны советских войск во время известных событий «пражской весны».

Реализация идеи унири, по мнению Бэсеску, может состояться двумя способами: референдумами в обеих странах либо совместными решениями парламентов. Экс-глава Румынии не раз заявлял ранее о том, что решение об унире должны принять парламенты двух стран, а не граждане на референдуме, поскольку «в Молдове референдум по вопросу унири не получил бы поддержки», - эту точку зрения он вновь повторил.

Сможет ли Румыния «проглотить» РМ, учитывая финансово-экономическое состояние обеих стран? «Это зависит от того, когда это произойдет, - ответил Бэсеску. – Чем позже это произойдет, тем дороже обойдется. В 1991 году Республика Молдова после объявления своей независимости имела такой же объем ВВП на душу населения, как и Румыния. Уровень жизни молдаван на тот период был даже выше, чем у нас. Сейчас доля ВВП на каждого румынского гражданина в 6,6 раз больше, чем у вас».

Бэсеску утверждает, что на данный момент Молдова экспортирует намного больше фруктов и овощей в Румынию, чем в Россию. Из 100 тысяч тонн яблок, импортируемых в соседнюю страну в прошлом году, лишь незначительная часть была из Молдовы. На вопрос о том, почему на румынский рынок молдавские яблоки не могут пробиться, Бэсеску ответил: «Идея унири состоит не только в продаже яблок. В соответствии с соглашением с ЕС, у Республики Молдова есть квота на продажу фруктов и овощей в Евросоюз, которую Румыния не может превысить по своему желанию. Тем не менее, могу дать письменное заверение в том, что в течение последующих двух лет молдавские яблоки, виноград и вина не будут экспортироваться в Россию, а только в Румынию и другие страны ЕС».

Говоря о перспективах вхождения Республики Молдовы, экс-глава соседнего государства отметил, что в ближайшие двадцать лет внимание ЕС на расширение еврозоны будет сосредоточено на балканских странах: Албании, Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцоговины. «Для Молдовы на данный момент перспективы вхождения в ЕС не существует, - сказал Бэсеску. – Повторю то, что говорил давно: для Республики Молдова униря с Румынией – единственный вариант вхождения в Евросоюз и избавления от буферной зоны между двумя крупными геополитическими мировыми фигурами».

Николай МЕНЮК