Бредовые законы, которые разоряют молдавских бизнесменов

Власти сейчас сами пытаются исправить то, что сотворили. Законодательный процесс в Республике Молдова характеризуется периодическим принятием законов или важных поправок в большой спешке и/или без глубокого анализа последствий.

Сопутствующие жертвы такой манеры принятия законов неизбежны - порой находятся на грани выживания целые сектора национальной экономики. Впоследствии власти вынуждены возвращаться с инициативами по исправлению ситуации, которую они же и создали. Происходят ли эти факты по невнимательности или по причине некомпетентности, решать читателю.

В аналогичной ситуации оказались сейчас производители пива. После того как осенью прошлого года депутаты проголосовали за поправки, предложенные Министерством экономики к Закону о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, которые ввергли отечественную пивоваренную промышленность в патовую ситуацию, теперь Министерство сельского хозяйства выступает с проектом по исправлению ситуации.

Как была создана проблема

В сентябре 2017 года принимается Закон 142185 от 21 сентября 2017 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, которые меняют, в числе прочего, и Закон N21100-X1V от 30 июня 2000 года о производстве и обороте алкоголя и алкогольной продукции.

Одно из изменений - исключение из статьи 3 положений пункта с). Согласно соответствующей поправке; все положения Закона распространяются и на производство и оборот пива.

Намерение властей заключалось в том, чтобы внести больше ясности в порядок изготовления и оборота пива, так как до тех пор единственные специфические правила в этой области были связаны с Техническим положением «Пиво и напитки на основе пива», утвержденным постановлением правительства (М47З от 3 июля 2012 года).

Но одновременно с отнесением к категории алкогольной продукции им были предписаны некоторые не характерные для них положения, и законодатели должны были внести поправки и в другие статьи закона; чтобы исключить пиво из законодательных рамок, характерных только для этилового спирта и крепких напитков. чего сделано не было.

В результате пивовары столкнулись с обязанностью соответствовать ошибочным и ненужным нормам, которые серьезно подрывают их конкурентоспособность и ставят сектор в невыгодное положение по сравнению с импортными продуктами, есть и риск того, что мелкие производители прекратят свою деятельность в таких обстоятельствах.

Пивовары больше не могут использовать возвратные бутылки для розлива пива

Таким образом производителям пива запретили использовать возвратные бутылки для розлива пива, хотя это положение относится только к алкогольной продукции с более долгим «жизненным циклом», а мировая практика не запрещает, а, наоборот, поощряет использование в производстве пива возвратных бутылок.

Как видно и из Анализа последствий регулирования проекта (AIR), подготовленного Министерством сельского хозяйства, в большинстве европейских стран использование возвратной тары не только поощряется, но и является обязательным (Германия, Норвегия. Голландия, Швейцария, Бельгия и т. д.) на том основании, что имеет короткий цикл реализации. «Пиво, производимое отечественными производителями и разлитое в стеклянные бутылки, имеет срок годности до одного года с даты розлива».

Пустая трата денег и энергии

Согласно данным AIR, в случае крупнейших трех производителей - Еfes Моldovа. Веге Unitanc и Вееrmaster - из общего количества бутылок для розлива количество возвратной тары составляет от 70 до 100%.

В экономическом плане для пивоваров это означало 6ы значительное увеличение затрат, поскольку стоимость новой стеклянной тары - около 2,5 лея, а стоимость складской - один лей (стоимость, выплачиваемая экономическом агентом клиенту при возврате бутылки). Ситуация деликатная и с экологической точки зрения.

Из того же документа мы можем узнать, что бутылка пива может пройти до 6 циклов розлива; а запрет на бутылки будет означать в 6 раз больше отходов и в 6 раз больше затрат на электроэнергию. Для лучшего понимания экономии энергии при использовании возвратной тары в А11 отмечается, что «через год, используя возвратные бутылки. Еfes Моldovа экономит объем электроэнергии, эквивалентный количеству энергии, потребляемой городом Флорешть в течение 1,5 лет».

Колоссальное экологическое бремя

О финансовых и экологических аспектах говорится и в ответе, данном Ассоциацией пивоваров Республики Молдова, которая выразила недоумение в связи с тем фактом, что никто не заметил, что «простым введением пива под действие закона об алкоголе автоматически становится невозможным использование многоразовой упаковки - бутылок и бочек».

Также отмечается, что запрет упаковки такого типа стал 6ы не только чрезмерным финансовым бременем для производителей (а в некоторых случаях, для мелких производителей, под вопросом было бы даже существование производителя), но и огромным экологическим бременем, поскольку Республика Молдова намерена внедрить европейские директивы по менеджменту упаковки. Огромное количество стекла автоматически превратилось бы в отходы и стало 6ы серьезным препятствием для выполнения задачи по переработке в ближайшее время.

Запасы миллионов этикеток — на мусор

Еще одна мера, затрагивающая производителей пива, касается их обязательства вносить некоторые изменения в специфические условия этикетирования, как это предусмотрено законом 1100/2000 (ст. 17). В повседневной деятельности производители при исполнении заказов на разработку этикеток запрашивают максимальное количество единиц, пользуясь скидками от типографий.

Таким образом; в настоящее время у пивоваренных заводов есть запасы этикеток на сумму более 3,5 млн леев, которые они не смогут использовать, если закон не изменится, и им придется их попросту выбросить.

По этой причине в проекте Министерства сельского хозяйства предлагается. чтобы эти нормы были применены через 24 месяца после опубликования закона, в течение этого времени производители могли 6ы израсходовать существующие запасы этикеток и подготовиться к соблюдению новых требований к зтикетированию.

Мера, которая может ускорить прекращение деятельности малых пивоваров

Еще одна обязанность, никому не приносящая пользы, но крайне разорительная для производителей. касается покупки и установки счетчиков с фискальной памятью как на линиях производства первичного сырья. так и на линиях розлива в тару.

Однако, как считают специалисты Министерства сельского хозяйства, система учета с помощью счетчиков с фискальной памятью действительна и эффективна только для предприятий, производящих этиловый спирт и крепкие алкогольные напитки. стоимость акциза на эти продукты рассчитывается в литрах абсолютного алкоголя.

Пиво; в отличие от крепких спиртных напитков. предполагает систему учета и акцизирования конечного продукта из расчета на литр продукта, а не содержания алкоголя.

Таким образом, констатируется. что в случае, если обязательство установить измерительные системы, предусмотренные Законом №211ОО/2000, не будет отменено в отношении пива и продуктов на основе пива; которые автоматически становятся обязательными для лицензирования, все местные производители пива в настоящее время будут вынуждены остановить свою деятельность. чтобы провести дорогостоящую установку такой системы.

Согласно оценкам, стоимость счетчика составляет 300 тыс. леев. а годовые затраты на обслуживание - от 3,5 до 5 тыс. леев. Эти дополнительные технические и финансовые усилия не несут никакой пользы государству или производителям. Напротив, негативное влияние является значительным и может привести в том числе к ограничению конкуренции на рынке пива. А малые производители могут даже закрыться.

Ассоциация пивоваров также считает, что «требование установки счетчиков не релевантно в случае с напитками. которые оплачивают акцизный сбор на основе литража, а не процента алкоголя».

Следует отметить, что Ассоциация пивоваров приветствует намерение внести поправки в закон 1100 Министерством сельского хозяйства; заявив; что они также объяснили Экономическому совету при премьер-министре, что «деятельность пивоваренного завода в Молдове не может регулироваться законом, который в основе своей предназначен для крепких алкогольных напитков, и что имеет место упущение в регулировании, что чрезмерно обременило производителей,особенно малых».

Сколько пива потребляют молдаване?

Что касается продаж на местном рынке, местные производители покрывают почти 80% (78,8%) годового потребления пива, которое; если считать годовые колебания запасов равными нулю, составило в 2014-2016 гг в среднем 113.4 млн литров в год.

Выраженное в пивных кружках; потребление составляет 226;8 млн кружек, а исходя из официального количества населения старше 15 лет получается, что в среднем один человек ежегодно потребляет 77 кружек объемом 0,5 литра или в среднем 38.5 литра.

mold-street.com