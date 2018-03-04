Эротические признания холостяков: В Молдове неженатые мужчины требуют секса без обязательств, а незамужние женщины...

Неокольцованные корреспонденты «Комсомолки» спорили о плюсах и минусах холостой жизни

А.О.: Можно сравнить только один вечер замужней женщины и холостой, и сразу все станет ясно. Да, замужнюю ждет муж или она его. Приходит уставшая с работы, надо приготовить ужин, выслушать, как «какой-то «му-ак» подрезал его...», а шеф или подчиненные «пооставляли мозги дома». Женщины и так устают на работе, а потом еще выписывают круги, как очумелые от радости шавки, вокруг супруга. А он перед теликом или в соцсетях с умным видом. А незамужняя... пришла с работы, масочку сделала на лицо, на диванчик прилегла, салатик за 5 минут себе нарубала, пару апельсинок съела... и в соцсети, мужиков обсуждать. Думаю, вот мужчинам сложнее холостяком... у тебя-то как с носками дело обстоит?

Н.З.: Я тебе вот что скажу. У меня есть друзья, успешные, небедные, ростом и лицом вышли, а жениться не спешат. Им по 45-48 лет, а все холостякуют. Один в банке работает, такой ремонт сделал в квартире — закачаешься, не кровать в спальне, а сексодром какой-то! Зимой отдыхает в Египтах и Тунисах, летом — на Кубу, в крайнем случае, в Анталию... Девчат у них полно, симпатичных, молодых, встречи без всяких обязательств... А носки, а что носки... В машинку кинул, делов-то! Но у меня и моих товарищей складывается такое ощущение, что разбуди одинокую женщину, спроси: «Замуж хочешь?», она тут же ответит - «Да!» Все хотят замуж, а там что, медом намазано?

А.О.: Ой, вы себе льстите...может в 20 лет замуж еще хотят. А вот вторично загонять себя в клетку... Думаешь, я все преимущества незамужней жизни обрисовала?! Встретиться с подругами – опять же проблема. Вот мы хотя бы раз в месяц ездили гуртом в ресторанчик, выпивали там хорошо, закусывали, затем – в караоке, откуда возвращались в 4-5 утра. А как некоторые подруги замуж повыскакивали, уже не гудим так! И все, кто с нами такие «песнопения» устраивал, жалеют, что уже не собираемся. Даже если «муж разрешает», печать в паспорте - уже своеобразный тормоз... а еще его взгляд осуждающий, ну и как результат – личные муки совести... Вот ты же свободно гуляешь... как кот...

Н.З: Гуляю. Знаешь, статус неженатика — это уже привычка. Смотрю на женатых друзей. У которых детишек — мал мала меньше, и в ужас прихожу. Дома — настоящий дурдом, дети бегают-прыгают, все ломают на себе или в квартире, жена — непричесанная, чуть что — сразу в крик. Рано утром, когда сон так сладок, надо подниматься, детей собрать, накормить, отвести в садик. Вечером забрать, дома накормить, поиграть с ними... А как же личная жизнь? Ни с друзьями не встретиться, ни фильм свежий посмотреть, ни в футбол поиграть...

А что касается 20-летних, которые «замуж еще хотят», так вот что тебе скажу. Знаю немало женщин в возрасте около сорока, которые ни разу замужем не были, жили гражданским браком, детей нет. А вот когда возраст подходит к критическому, тут же срочно ищут мужа. Ребенка надо успеть родить! Разве у тебя таких подруг или знакомых нет?

А.О.: Есть, конечно, такие подруги. Они еще не понимают своего «счастья». Это какой-то женский комплекс – «не вышла замуж – неполноценная». Ну да, наверное, однажды надо «сходить» замуж, отметиться... тем, кто не может от комплекса избавиться. Хотя зачем столько сложностей?!

Знаешь, а вот насчет детей я не согласна. Дети – это счастье, как бы не пафосно это звучало, хоть и тяжело иногда. И вполне можно родить и без печати в паспорте. Наоборот, даже легче! Спокойно растишь ребенка, никто на мозги не капает, что плач мешает или ломают вещи. Ходи с малышом, куда хочешь, покупай – что хочешь. Дети – это одна забота, требующая много сил и времени, а муж – дополнительные хлопоты. Так что, как мне кажется, растить ребенка одной гораздо легче, чем тащить еще на себе мужа.

Я вот не понимаю: а как неженатые решают «детский вопрос»? Ну, хорошо, сейчас ты можешь женщин соблазнять, но с годами – кому нужен старпер?! А дети – это навсегда...

Н.З. Знаешь, иногда подкатывает... К горлу комок. За всеми этими гулянками и чередой смазливых девичьих лиц вдруг понимаешь, что мимо тебя утекает что-то главное. Смотришь на друзей — детишки растут, такие забавные и смешные, ходят с папой за ручку, он их учит премудростям жизни... И ловишь себя на мысли, что хочется такого вот чуда. У друга, который живет со мной на одной лестничной площадке, две очаровательные дочки. Ловлю себя на мысли, что завидую ему белой завистью.

Взвешиваешь аргументы «за» и «против», думаешь, а на фига тебе все это надо? Бессонные ночи, памперсы, детские поликлиники, плач ребенка, разные там скарлатины и кори... И вдруг понимаешь, что, наверное, это и есть счастье. Когда ты несешь за кого-то маленького ответственность, держишь крохотную ладошку в своей, большой, утираешь детские слезки и радуешься первым победам своего чуда. У тебя такие мысли возникают?

А.О.: Возникают... но мы – не холостяки-мужчины, мы с детьми. А то, что ребенок без отца – еще неизвестно, кому от этого хуже. Судя по всему, отцам, несостоявшимся или разведенным. Так что, в данном случае это не аргумент в пользу прелестей незамужней жизни.

Просто как представлю: вот так вдруг сломать сложившийся годами комфорт, кофе по утрам, нарушаемый разве что капризной кошкой, посиделки с подружками, походы по выставкам и любимым магазинчикам, поездки за границу... И все это может вмиг исчезнуть только потому, что кому-то когда-то пришло в голову навязать женщинам мысль об обязательном замужестве... О нет, чур меня!

Н.З. Ты прямо, как героиня фильма «Девчата», которая говорила: «А я вот никогда замуж не выйду. Одному ведь лучше, хочу — халву ем, хочу — пряники”. Мне кажется, ты лукавишь. Какой же женщине (и мужчине, разумеется!) не хочется, чтобы рядом был любимый человек, чтобы в доме было тепло о того, что тебя любят, и ты его любишь, чтобы рядом посапывал малыш, чтобы вместе преодолевать трудности и радоваться счастливым моментам. Халву и пряники вместе лопать куда приятнее, не находишь?

АННА ОБСКАЯ, НИКИТА ЗВЕРЕВ