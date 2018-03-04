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Общество
Сильвия Раду и главы министерств позорно прогуляли рабочую субботу
04.03.2018

Большинство министров и руководителей ведомств в субботу не появились на рабочем месте.

Суббота, 3 марта, в этом году стала рабочим днем. Взамен в Молдове на следующей неделе будет четыре выходных дня – с 8 по 11 марта включительно. Но оказалось, что  свои обязанности выполняют только обычные чиновники. Главы ведомств в этот день отсутствовали на рабочем месте. По данным подчиненных, в рабочую субботу их начальники поголовно отправились на "важное совещание" или в "поездку". 

В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что министр находится на важной встрече. В министерстве сельского хозяйства министра отказались предъявить журналистам, указав, что встретиться с ним можно только по предварительной записи через пресс-службу. Чиновник в это время также находился на совещании. 

Отсутствовал в своем кабинете и министр финансов, по данным его подчиненных, он находился в рабочей поездке. Не на оказалось на рабочем месте и Сильвии Раду. В примэрии сообщили, что она также уехала на встречу.


 
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