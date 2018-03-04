Куриная слепота: за что парламент дал почти 30-миллионную взятку Счетной палате

Нарушение закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, правонарушительную или уголовную ответственность.

Реальны ли эти угрозы? Нет. С 2014 года в кодексах так и не успели определить вышеперечисленные наказания.

Вот пример несостоятельности закона: первым его нарушает сам принявший его парламент. Как и другой закон – о регламенте парламента.

По регламенту парламент утверждает свой годовой бюджет на следующий бюджетный год после получения положительного заключения правительства на проект. Затем утвержденный парламентом бюджет доводится до сведения правительства и минфина, и его включают его в проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Согласно регламенту, бюджет секретариата должен быть составной частью бюджета парламента. Но так ли это?

В 1997-2012 годах в законы о госбюджете был включен бюджет парламента. Но с 2013 года в госбюджеты включали только бюджеты секретариата парламента. При этом утверждали, что бюджет парламента якобы включен в бюджет секретариата как составная его часть. То есть все наоборот, не по регламенту.

С 1997 года есть сведения об утверждении бюджетов парламента только на 2001-й и 2010-2015 годы. Только эти решения опубликованы в «Официальном Мониторе». Постановлений парламента об утверждении его бюджетов (или бюджета секретариата) на 1997-2000 годы и на 2016-2018 годы нет ни на портале парламента, ни в «Официальном Мониторе».

Как же тогда все эти годы парламент утверждал государственные бюджеты без официально утвержденного своего бюджета? И как парламент умудрялся без бюджета существовать, здравствовать, заседать, принимать законы и постановления?

И это еще не все.

Бюджет парламента на 2015 год утвержден его постановлением в сумме 114,163 миллиона лей – но в госбюджете на тот же год увеличен до 146,49 миллиона. То есть на 32,33 миллиона.

Та же махинация и с бюджетом парламента на 2014 год. Постановлением парламента №300/2013 бюджет утвержден в сумме 109,122 миллиона. А в госбюджете-2014 – 115,95 миллиона, больше на 6,83 миллиона.

Бюджет на 2013 год – 104,153 миллиона лей, столько же в законе о госбюджете.

Постановлением парламента №281/2011 бюджет утвержден в сумме 91,529 миллиона, а в госбюджете-2012 – 85,48 миллиона. Сэкономили 6,05 миллиона.

При этом следует заметить, что парламент соответствующими постановлениями за эти годы утверждал годовые бюджеты парламента, а уже в законах о госбюджетах бюджеты парламента, вопреки закону о регламенте парламента, превращались в бюджеты секретариата парламента.

В 1999-2005 годах в законах о госбюджете утверждались бюджеты парламента без уточнения статьи расходов на персонал.

Де юре в 2013-2018 годах парламент работал и все получали зарплату без утвержденного бюджета, на базе некоей благотворительности. Хотя, если судить по декларациям о доходах депутатов, бесплатно они не работали.

В госбюджетах на весь этот период была выделена общая сумма 765,51 миллиона лей, в том числе на персонал (на зарплату) – 441,94 миллиона, но де юре только для секретариата парламента.

Согласно тому же закону о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, Счетная палата ежегодно обязана проводить аудит проектов госбюджетов, а затем аудит их исполнения. И ни разу аудиторы «высшей категории» на заметили, что родной парламент не утверждал себе бюджет, а в законы о госбюджетах включал бюджеты секретариата.

Видимо, за «куриную слепоту» начиная с этого года руководству Счетной палаты парламент определил ежемесячные надбавки по 4,5-4,2 средних зарплат по экономике. А для аудиторов – по одному должностному окладу. Итого в леях при средней зарплате сотрудников СП в 12,7 тысячи лей, парламент дал взяток за счет налогоплательщиков: председателю – 25,6 тысячи, заместителю председателя – 24,5 тысячи, членам президиума – по 23,9 тысячи, 160 аудиторам – по 12,7 тысячи.

Годовая взятка за перформанс составит: председателю – 333 тысячи лей, заместителю – 319 тысяч лей, 7 членам президиума - совокупно 2175 тысяч лей, аудиторам – совокупно около 25,76 миллиона.

Итого 28,6 миллиона лей.

Де факто и де юре все это расценивается как служебный подкуп аудиторов и руководства Счетной палаты парламентом в угоду парламенту и казнокрадам.

Думитру БАРБАЛАТ