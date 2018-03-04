Эксперты: Половина рыбы в Днестре погибнет

Примерно половина видов рыбы, обитающей в Днестре, исчезнет после строительства Украиной каскада из шести гидроэлектростанций. Это приблизительные расчёты, предоставленные институтом зоологии академии наук Молдовы.

Приблизительные – потому что никто не проводил серьезную комплексную экспертизу последствий, необходимую при подобном строительстве. Между тем создание дополнительных ГЭС означает экологическую катастрофу в Молдове, уверены ученые. Проблема комплексная. Канал Акчент ТВ готовит цикл материалов о том, что изменится после создания ещё шести ГЭС, передает А-tv.md.

Как изменится Днестр? Фундаментальных исследований нет, но известно, что произошло после строительства предыдущей, новоднестровской станции. Она работает с 80-х годов. За 25 лет, по оценкам экологов, Днестр лишился половины - около 40 - видов рыбы. А что будет, если появятся ещё 6 станций?

Дмитрий Булат, ведущий научный сотрудник Института зоологии Академии наук Молдовы: "Вот исчезнут эти, эти, этот вид также, этот вид подуст, голавль может исчезнуть, рыбец может исчезнуть. Если шесть станций построят, для наполнения водохранилищ будут придерживать воду. В результате Днестр сильно обмелеет, превратится в цепочку озёр, повысится заиленность". Но полностью рыба не исчезнет, говорят в институте. Жизнь в Днестре останется, но уже свойственная не реке с чистым и сильным течением, а грязному, почти стоячему озеру.

Неглубокие места, возможно, такие, как Днестр будущего, любят мелкие рыбёшки. Например, в обмелевшей реке станет больше рыбы-иглы и бычков. Эта мелочь питается икрой и личинками, и просто вытеснит те ценные виды рыбы, которые еще остались в Днестре.

Так называемая новая рыба, которая уже появляется в Днестре, очень прожорливая, но особой ценности не представляет. А крупная промысловая рыба погибнет первой после строительства новых плотин, говорят учёные. Она откладывает икру всего раз в год, и любые изменения стоков губительны для популяции, в то время как мелкая «новая» рыба очень плодовита. Живёт недолго, но нерестится несколько раз в год.

Илья Тромбицкий, доктор биологии: «Рыба – самый лучший индикатор, который нельзя обмануть. И рыбы стало меньше, и исчезли виды рыб, которые раньше были обычными, что указывает на деградацию».

Олег ловит только крупную рыбу. Говорит, ещё несколько лет назад судаки, на которых он специализируется, в этих местах были вдвое крупнее. Рыбак боится, что в будущем не останется и таких: «Вода уходит – появляется трава. Это заиливание реки, фауна страдает, рыбы будет меньше. Стаж рыбалки у меня более 35 лет. Последние 10 лет каждый год какая-то рыба исчезает».

Дмитрий Булат, ведущий научный сотрудник Института зоологии Академии наук Молдовы: «Невозможно сказать, что в количественном аспекте деградирует, а в качественном. Мы потеряем разнообразие. Вот это самое главное. Ну, где-то процентов 50 можно потерять».

В академии наук приводят данные статистики: в 20-е годы из Днестра можно было вылавливать промысловой рыбы по 500 тонн год. Сейчас – не больше 30 тонн. И всё же общественное мнение готовят к тому, что Молдова передаст Украине 20 гектаров своей территории, чтобы построить ещё шести плотин. Построить можно, говорят учёные, но призывают задуматься, стоит ли это делать.