На шести перекрестках бульвара Штефана чел Маре изменят режим работы светофоров

Светофоры на шести перекрестках вдоль столичного проспекта Штефана чел Маре больше не будут отключать на ночь. Они будут работать круглые сутки на пересечении с улицами Измаильской, Василе Александри, Пушкина, Банулеску-Бодони, Сергея Лазо и Михая Витязула.

На перекрестке проспекта Штефана чел Маре с улицей Сергея Лазо красный сигнал светофора будет гореть на четыре секунды дольше, а движение без остановки будет запрещено.

Такое решения приняли представители МВД, столичного управления транспорта и специализированной компании, которая управляет работой светофоров.

За последние дни на пересечении проспекта Штефана чел Маре с улицей Сергея Лазо произошло несколько аварий, в которых один человек погиб и несколько пострадали.