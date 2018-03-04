Молдавская фигуристка свела с ума румынское жюри

Семнадцатилетняя жительница Кишинева приняла участие в румынском шоу талантов и прошла в следующий этап конкурса.

Очередной фурор произвела девушка из Молдовы на румынском телешоу "Românii au talent" (аналог America's Got Talent или "Минуты славы").

Если раньше зрители и жюри были в восторге от вокальных данных наших соотечественниц, то сейчас их поразила хореография.

Семнадцатилетняя Элина Шавга приехала из Кишинева. По словам девушки, фигурным катанием она занимается с семи лет. На шоу она выступила на роликах. Ее номер поразил жюри.

"Это удивительно. Она танцевала словно на льду. И показала непростые элементы фигурного катания", — сказал один из членов жюри.

Девушка призналась, что у нее есть возможность заниматься катанием на льду только три месяца в году.