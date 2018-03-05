Руслан Кодряну: считаю, что публичная власть постоянно нуждается в новых веяниях, в людях с новыми взглядами

В интервью для портала ТРИБУНА вице-примар Кишинэу Руслан Кодряну рассказал о первых 100 днях мандата, о том, нашел ли он общий язык с врио генпримара, что думает об отставке Дорина Киртоакэ и намерен ли он баллотироваться на должность примара.

T.:Г-н Кодряну, какими были первые 100 дней на должности столичного вице-примара?

Р.К.: 100 дней прошли как один день и как год. Во всех сферах своей деятельности я столкнулся с проблемами, которые необходимо было решать в режиме реального времени. Что послужило причиной, чтобы эти дни пролетели как один день, так это то, что есть люди, которые годами пытаются предложить хорошие решения проблемам города, но им не с кем было говорить. Сейчас мы с ними пытаемся наладить диалог и воспользоваться хорошими идеями для того, чтобы сделать город более комфортным.

У меня двоякое впечатление об этих 100 днях: было и хорошо, и плохо. С одной стороны, я помог многим людям, с другой – чтобы моя работа приносила пользу людям, нужно сделать так, чтобы в примэрии все процессы стали прозрачными, понятными, налаженными и быстрыми.

T.: Что вам удалось реализовать за это время, а что – нет?

Р.К.: Платформа для записи детей в детский сад (egradinita.md), возможно, является самым большим достижением, потому что есть около 150 тыс. людей, воспользовавшихся ею. Нам удалось сократить время на запись ребенка в детский сад до 11 минут. Это произошло, хотя многие начальнички-бюрократы говорили мне, что эти невозможно.

Реформа Управления образования путем совмещения госзакупок и бухгалтерии – еще один успех. Это крайне важная реформа, потому что бюджет управления составляет около 2 млрд.леев, и их необходимо правильно использовать. Также считаю успехом возвращение Комбинатов школьного питания примэрии.

Другими успехами могу назвать следующее: улучшение положения о «Bugetarea Civilă», возвращение примэрии 14 детских садов, которые были сданы в аренду, решение финансовых и кадастровых проблем образовательных учреждений.

Я не люблю выставлять напоказ свои достижения. Мне важно выявлять нецелевые расходы, где есть условия для коррупции, где можно оптимизировать кадры, но для всего этого нужны реформы и не только 100 дней времени.

T.: Нашли ли Вы общий язык с временно исполняющей обязанности генерального столичного примара Сильвией Раду?

Р.К.: Я нахожу общий язык со всеми, кто действует на благо граждан. Мы оба понимаем серьезность положения в столице и вместе каждый в своей сфере ответственности пытаемся улучшить деятельность муниципалитета.

T.: Как Вы оцениваете содействие между руководством примэрии и МСК?

Р.К.: Традиционно, эти отношения всегда были сложными. Это из-за человеческого фактора, а также из-за несбалансированного законодательного урегулирования этих отношений. Также должен признать, что мне удалось конструктивно сотрудничать с МСК.

T.: Что Вы думаете об отставке Дорина Киртоакэ? Повлияла ли его отставка на деятельность примэрии?

Р.К.: Я вообще не понимаю людей, которые работают на одной должности много лет. Считаю, что публичная власть постоянно нуждается в новых веяньях, в людях с новыми взглядами. Моей работе отставка Киртоакэ не помешала, и я желаю ему политических успехов.

T.: Как отразятся на работе примэрии досрочные выборы примара?

Р.К.: Я уже чувствую, что некоторые сотрудники примэрии проявляют некое безразличие к своей работе. Как бывший чиновник с 14-летним стажем, хочу посоветовать им не жить одним днем, и думать о людях, а не о политике. Также хочу поблагодарить тех коллег, которые несмотря ни на что продолжают делать свою работу и решать проблемы горожан.

T.: Как, по-вашему, будут разворачиваться политические события в муниципии в ближайшее время?

Р.К.: Думаю, вполне предсказуемо, что всех поглотит предвыборная горячка, будут невыполнимые обещания и необоснованные заявления. Жителей Кишинэу снова поделят на «наших» и «ваших», будто мы не ходим по одним и тем же ямам, по одним и тем же неосвещенным улицам.

T.: Когда ЕНПМ утвердит стратегию избирательной кампании и кандидатуру на должность примара, и что будет основой избирательной стратегии ЕНПМ?

Р.К.: Такие решения принимает Национальный совет партии. Вскоре партия созовет заседание, где будут приняты соответствующие решения.

T.: Вы лично хотите баллотироваться, если партия Вас выдвинет?

Р.К.: Сначала я хочу добиться результатов в качестве вице-примара. Пока я не принял решение, буду ли я участвовать в этих выборах.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине