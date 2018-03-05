Человек недели – Премьер-министр Румынии Василика Виорика Дэнчилэ

На этой неделе премьер-министр Румынии Василика Виорика Дэнчилэ совершила первый свой визит в Республику Молдова. В связи с этим она отметила, что отношения между Молдовой и Румынией являются особенными. «Развитие наших отношений является первостепенным приоритетом для правительства Румынии, а стратегической задачей является евроинтеграция Республики Молдова», — подчеркнула Виорика Дэнчилэ.

Румынский премьер-министр, наряду с главой правительства Республики Молдова, провели обзор реализующихся проектов и обозначили инициативы для продвижения двусторонних отношений и европейской повестки дня. В связи с торгово-экономическими отношениями был отмечен тот факт, что Румыния остается первым торговым партнером Республики Молдова, а в прошлом году товарооборот между двумя странами превысил 1,3 млрд. долларов. Также был отмечен и тот факт, что больше всего предприятий с иностранным капиталом в Молдове являются румынскими.

Еще в ходе диалога стороны обсудили проекты по строительству мостов, которые жизненно необходимы экономике Республики Молдова и гражданам страны. Особо было отмечено включение строительства моста в Унгень в национальный проект Румынии по строительству автострады Тыргу-Нямц – Яссы – Унгень.

Визит румынского премьера еще раз подтвердил тот факт, что смена правительства в Бухаресте не повлияла на отношения Румынии с Республикой Молдова.

ТРИБУНА УТОЧНЯЕТ:

Виорика Дэнчилэ родилась 16 декабря 1963 года в городе Рошиорий-де-Веде, уезд Телеорман. В 1996 году стала членом Социал-демократической партии Румынии. На протяжении многих лет она занимала руководящие должности в администрации и в партийной организации уезда Телеорман, где главой уездного совета в 2000—2012 годы был нынешний лидер СДП Ливиу Драгня. В период с 2004 по 2008 год Виорика Дэнчилэ являлась членом городского совета Виделе.

В период с 2008 по 2009 год исполняла полномочия окружного советника уезда Телеорман. В 2009 году Дэнчилэ была избрана по списку Социал-демократической партии депутатом Европарламента, где занималась вопросами сельского хозяйства и сельского развития. В 2014 году была избрана в Европейский парламент на второй срок, назначена заместителем председателя Комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов. Также являлась членом Комитета по правам женщин и гендерному равенству. В 2015 году Дэнчилэ была номинирована на премию MEP Awards-2015 в категории «Сельское хозяйство».

В октябре 2015 года была избрана президентом румынской Организации женщин — социал-демократов. Одной из инициатив Дэнчилэ стало обеспечение квоты в размере не менее 30 процентов для кандидатов-женщин в списках Социал-демократической партии на выборах в Палату депутатов и Сенат Румынии. В январе 2018 года правящая коалиция в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) выдвинула кандидатуру Дэнчилэ на пост премьер-министра Румынии, а 17 января президент страны Клаус Йоханнис официально назначил ее на этот пост. Дэнчилэ стала третьим в новейшей истории Румынии главой правительства за последние семь месяцев. Два ее предшественника были вынуждены покинуть пост премьер-министра из-за конфликтов с лидером социал-демократов Ливиу Драгней.