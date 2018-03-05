Острый вопрос о детских прививках поставил в тупик молодую маму Наталью Гордиенко

Певица из Молдовы задалась злободневным вопросом о вреде и пользе прививок.

Молодая мама Наталья Гордиенко, которая около полугода назад стала мамой, озаботилась вопросом о вреде и пользе прививок. Это всегда вызывает жаркие споры мамочек. Одни уверены, что прививки жизненно необходимы, другие отказываются от них, опасаясь последствий.

- Споры о том, делать прививки или нет, не утихают уже несколько лет… Вопрос, признаюсь, не простой! Мы лично приняли решение прививки делать. Но как же максимально оградить малыша от возможных осложнений?Для меня был принципиальным вопрос выбора наиболее подходящего времени (зимой наш педиатр посоветовал не делать) и правильной подготовки к вакцинации, - написала певица на своей страничке в Инстаграм.

Молодая мама попросила своих подписчиц поделиться опытом. Тема, как всегда, вызвала бурную дискуссию и споры.

"Моему сыну 5 месяцев, прививки делала по графику, главное чтоб ребёнок был здоров и за неделю до и после прививок гулять не в людных местах, а на свежем воздухе...

Пока все прививки переносим без осложнений и температур", "Очень много осложнений, у моих знакомых сразу после прививок у детей торможение в развитие наблюдалось, но врачи снимают с себя любую ответственность", "Я была за прививки, пока моему ребенку не стало плохо сразу же после прививки. Поставили от пневмокока и полиомиелита и пошла реакция. Стал махать постоянно головой, закатывать глаза, лежали в больнице. Я больше ни одной прививки не ставила и не собираюсь ставить", - написали подписчицы певицы.