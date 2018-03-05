Девочка с хрустальным голосом и ее мама довели до слез жюри румынского конкурса талантов

Семья из Кишинева поразила своим выступлением жюри и зрителей на конкурсе «Românii au talent».

Анна Черникова и ее семилетняя дочка Амелия Узун спели песню "Once Upon a December" из мультипликационного фильма "Анастасия". Исполнение Анны, солистки кишиневского Театра оперы и балета, вместе с Амелией заставило членов жюри и зрителей прослезиться. Их выступление вызвало шквал оваций. Зал приветствовал маму с дочкой стоя.

Судьи оценили старания малышки и были заметно поражены ее способностью контролировать свой голос.

- Я видела, как после вашего выступления зал встал и не могу словами передать это чувство любви между мамой и дочкой, - отметила Михаела Рэдулеску.

Другой член жюри Флорин Кэлинеску даже не смог закончить свою речь, не сдержав эмоций.

- Я очень сдержанный человек и старался держать эмоции под контролем, наблюдая за этим чудом, но в вашем выступлении были моменты, которые я не могу.., - не сдержав слезу, не закончил свою фразу Кэлинеску.

В итоге, судьи единогласно поддержали выход в следующий тур дуэт мамы с дочкой из Молдовы

Amelia Uzun si Ana Cernicova Part 1

Amelia Uzun si Ana Cernicova Part 2