Все ради любви: В Молдове девушка похудела на 23 килограмма, потому что иначе парень не мог ее обнять

В 20-летнем возрасте Вирджиния весила 85 килограммов и расстраивалась, стоило лишь взглянуть в зеркало.

Вирджинии Кучук всего 22 года и уже больше двух лет она страдала от лишних килограммов. Она признается, что в 20 лет чувствовала себя взрослой тетушкой, в итоге заволновались даже родственники.

«Я никогда не была худенькой, поэтому много страдала. Два года назад я поправилась до 85 килограммов. Мне все говорили это: семья, друзья, коллеги, даже мой парень. Я завидовала, моим подругам с идеальными фигурами, а сама чувствовала себя взрослой девушкой. Когда мой парень уехал в Британию, я получила в социальных сетях предложение дружбы от фитнес-тренера. После первой в моей жизни тренировки я сказала, что ни за что не вернусь в зал, потому что у меня болели ноги, мышцы.

Я нашла кучу причин не посещать зал. Но тренер позвонила и уговорила меня не отказываться от спорта, а еще исключить калорийную пищу из ежедневного меню»,- рассказала Вирджиния Кучук порталу perfecte.md.

Она нашла в себе силы, чтобы пересмотреть питание и решила составить план тренировок.

«Началось все с графика питания. Вода с лимоном, каши с фруктами, рыба с запеченными овощами, курица или говядина с салатом. Вечером ела 150 граммов обезжиренного творога с фруктами. Через месяц исчезли первые 6 килограммов. Я была счастлива, что результат заметен и смогла за 4 месяца избавиться от 23 килограммов», - говорит девушка.

Парень, вернувшийся домой, с трудом признал свою возлюбленную.

«Я очень изменилась внешне, изменила стиль одежды, люди на меня смотрели иначе. Теперь и я помогаю девушкам, получаю сотни сообщения в социальных сетях и отвечаю на них с удовольствием. Парень не поверил, что теперь он может меня обнять и руки смыкаются у меня за спиной», - добавила Вирджиния.

ЛИДИЯ ТКАЧ