Ты проверяй, какого пола твой сосед: «Без паники, Молдова без газа не останется!

Заместитель директора Института энергетики Академии наук Молдовы Владимир Берзан считает, что с поставками российского газа в Молдову будет все в порядке.

Молдова рискует остаться без российского газа. Напомним, что «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины», а президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что разрыв контракта на транзит газа грозит очень серьезными проблемами для нашей страны (https://www.kp.md/daily/26801/3836797/).

- Думаю, что речь идет о прекращении поставок газа Украине, а о прекращении транзита через соседнюю страну, - считает заместитель директора Института энергетики Академии наук Молдовы Владимир Берзан.

- Молдове это чем-то может грозить?

- Нет, если Украины не начнет высасывать газ из трубы. То есть, не начнет воровать, это же украинская забава такая.

- А если на Украине начнут воровать газ?

- Тогда, возможно, проблемы у нашей страны будут. После того, как Молдова вошла в Энергетическое сообщество Юго-Восточной Европы, граница входа газа переместилась на восточную границу Украины. Деньги берутся только за услуги по транзиту газа. Поставщик газа включил счетчик, перекачал энное количество газа и говорит: «Ребята, дальше уже ваша газотранспортная система, у вас сообщество, дальше разбирайтесь, кому сколько газа между собой!»!

- Получается, если Украина начнет воровать газ, то нам его не хватит?

- К счастью, мы не на конце трубы находимся, а почти в начале. Украина сегодня добывает почти 20 миллиардов кубометров газа в год, а ей необходимо 30 миллиардов. 10 миллиардов она должна где-то брать. Они могут воспользоваться своим газохранилищем, которое находится на западе страны, в Богородчень. Есть еще два или три газохранилища... Если Украина будет соблюдать свои договорные обязательства по транзиту газа, нам ничего не грозит. Молдова использует примерно миллиард с чем-то кубов газа в год, это капля в море. А по нашей территории прокачивается примерно 10 миллиардов кубов в год.

- У Молдовы есть свое газохранилище?

- Нет, это очень дорогое удовольствие. На это нужно примерно 500-600 миллионов.

- Вы думаете, все у нас будет в порядке?

- Думаю, переживем!

ЛЕОНИД РЯБКОВ