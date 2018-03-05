Семь аспектов, которые заставят иначе смотреть на политическое будущее Премьера Филипа!

В политическом анализе портала ТРИБУНА проведен обзор мотивов, которые могут сподвигнуть премьер-министра Павла Филипа баллотироваться на должность столичного примара. Также в материале дана оценка его «довольно неплохим шансам» получить эту должность.

Во-первых, Павел Филип мог бы претендовать на голоса антироссийских избирателей, потому что в последние годы правительство активно проводило антироссийскую политику.

Во-вторых, он может рассчитывать на часть голосов унионистов. На должности премьера он не препятствовал интересам унионистов в Молдове, а иногда даже создавалось впечатление, что он им помогал.

В-третьих, Павел Филип может рассчитывать и на голоса части прагматичного столичного электората, основываясь на успехах, которых якобы добилось правительство под его руководством.

В-четвертых, ему на пользу пойдут и возможные разногласия в лагере проевропейской оппозиции. Если партии этого сегмента не выдвинут сильного кандидата, Павел Филип от этого только выиграет.

В-пятых, Павел Филип может воспользоваться неопределенностью, установившейся среди бывших избирателей ЛП. Эта партия, после своего падения еще не определилась со своей позицией, а ее избиратели, будучи проевропейцами, вполне могли бы проголосовать за Павла Филипа.

В-шестых, в распоряжении нынешнего премьера все финансовые, медийные, человеческие и административные ресурсы ДПМ.

В-седьмых, премьер-министр может выиграть за счет армии спойлеров, которые уже вырисовываются на горизонте, и с помощью которых власть вполне может получить кресло столичного примара», — говорится в материале.

Кристина Пендя