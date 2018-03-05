Шансы партий на столичную примэрию

После отставки Дорина Киртоакэ в Кишинэу должны состояться досрочные выборы примара. В связи с этим, мы проанализируем шансы каждой партии на этих выборах.

Партия социалистов вступит в эту борьбу с неплохими шансами, потому что в столице у партии довольно стабильный электорат, а фракция ПСРМ в МСК тоже очень активна. Впрочем, шансы ПСРМ зависят еще от двух немаловажных факторов: кто будут кандидатами от других политформирований, и насколько активными будут избиратели на этих выборах, особенно сторонники правых сил.

Партия «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) также имеет все шансы получить должность столичного примара. ППДП довольно популярна в столице, а ее лидер Андрей Нэстасе хорошо известен избирателям. Шансы ППДП зависят еще от двух важных аспектов: кого выдвинет ППДП на этих выборах, и каковы будут отношения ППДП с ПДС.

Партия «Действие и Солидарность» (ПДС) довольно популярна среди жителей столицы и вполне может рассчитывать на победу на этих выборах, но не самостоятельно, а совместно с другими проевропейскими оппозиционными партиями, и в первую очередь, с ППДП. В противном случае, шансы ПДС сократятся катастрофически, не устояв перед возможностями главных конкурентов.

Очень пострадавшие в последние годы позиции Либеральной партии (ЛП) могут быть улучшены в ходе этих выборов. Во-первых, некоторые жители столицы могут положительно оценить жест Киртоакэ, который позволил им самостоятельно выбрать примара. Во-вторых, у ЛП есть потенциальные кандидаты, которые могли бы получить некоторую поддержку горожан, но этого явно недостаточно для того, чтобы ЛП могла рассчитывать на победу в досрочных выборах примара.

Довольно хорошие шансы на получение должности столичного примара есть и у ДПМ. Несмотря на то, что ДПМ никогда не была особо популярной в столице, эта партия может рассчитывать на лучший результат, чем ранее. Это вызвано тем, что у этой партии есть большие «избирательные возможности». Но, здесь многое зависит от кандидата, которого ДПМ выдвинет, и от того, какие сценарии применит. Эта партия уже прибегала к разнообразным сценариям на грани законности, но они всегда приносили ей ожидаемый результат.

Избирательные сюрпризы могут преподнести такие партии как «Наша Партия», Европейская народная партия Молдовы, Партия коммунистов Республики Молдова, партия «Шор», Фронт спасения Молдовы, Народная партия Молдовы, партия Народного единства и ряд других политформирований. Но в случае этих партий, все зависит от кандидатов, которых они выдвинут, сколько потратят на кампанию, и насколько хорошо поработают для продвижения своих кандидатов.

Еще, когда оцениваются избирательные шансы на досрочных выборах примара в столице, не могут быть проигнорированы и независимые кандидаты, особенно те, которые широко поддерживаются гражданским обществом, и которые существенно активизировались в своей деятельности. Некоторые из них уже объявили о намерении баллотироваться, и это выдающиеся люди, завоевавшие признание общества. Не исключено, что самые большие сюрпризы кампании в столице придут именно с этой стороны.

Думитру Спэтару