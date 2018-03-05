В год выборов тема объединения превращается в предвыборное орудие, мнение

В год выборов тему объединения, которую невозможно обойти или запретить, порочат и превращают в избирательное оружие, а все эти угрозы и стигматы на самом высоком уровне приводят к напряжению в обществе, делят людей на хороших и плохих, вместо того, чтобы объединить. Такого мнения придерживается историк и публицист Георге Кожокару.

В интервью для Радио Свободная Европа, цитируемом IPN, Георге Кожокару заявил, что с начала этого года, один за другим, в различных населенных пунктах, селах, районных центрах, пригородах, через их местных избранников, публично объявляется о присоединении Республики Молдова к Румынии, как это было сто лет назад, когда тогдашняя Бессарабия становилась частью Королевства Румынии. По его мнению, заявления, которых примары и местные советники подписывают и объявляют, подпитываются чувством радости от символического празднования вместе со всем румынским народом столетнего юбилея Великого Объединения.

Что касается объявления президента о том, что все больше и больше сел якобы проголосовал за другое решение, против объединения, и что сам президент Игорь Додон требует привлечения к ответственности тех, кто голосует символически за объединение, историк отметил, что в год выборов тема объединения превращается в избирательное оружие. А все эти угрозы на самом высоком уровне повышают напряжение в обществе, делят людей на хороших и плохих, вместо того, чтобы объединять их.

Георге Кожокару.

„Некоторые, страдающие узким менталитетом, даже готовы взяться за оружие, чтобы стрелять в соседей из соседнего села. С другой стороны, иногда появляется статистика против объединения, но пока никто не видел, как выглядит заявление тех, кто высказывается таким образом, и кто те люди, которые их подписывают. Не диалог и здравомыслие имеют значение, к сожалению, а жажда охоты за врагами государственности и их исключение из общества”, - отметил публицист.

Что касается роли этих заявлений за объединение, которые являются символическими, а с другой стороны провоцирующие волну критики и недовольства со стороны левых сил, Георге Кожокару сказал, что это право этих людей, граждан Республики Молдова. Право проявлять свои чувства в законных и мирных рамках, не препятствуя в той или иной форме нормальной деятельности примэрий и местных советов и не ставя в затруднение управление общественными делами в целом.