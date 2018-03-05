Скандал с молочными продуктами с точек зрения производителей и потребителей

Ассоциация производителей и переработчиков молока не исключает, что скандал вокруг молочных продуктов был инициирован для того, чтобы освободить место на рынке новым производителям, учитывая, что проведение лабораторных исследований было профинансировано зарубежным фондом. В то же время, Центр поддержки потребителей из Кишинева, по заказу которого были сделаны исследования, утверждает, что эти лабораторные анализы были сделаны с учетом интересов потребителей, передает IPN.

Президент Ассоциации производителей и переработчиков молока Каролина Линте заявила в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8, что не исключает, что эти лабораторные анализы были сделаны для того, чтобы дискредитировать отечественных производителей и, чтобы подготовить рынок для иностранных производителей. Каролина Линте сослалась на то, что исследование было профинансировано на деньги одного зарубежного фонда. „Я спрашиваю: сегодня вправе прийти любое государство и инициировать фонд, который субсидировал бы исследования?”,- спросила президент ассоциации.

Представитель производителей отметила, что ассоциация еще не получила отчеты экспертов, не знает, какой метод был применен для отбора проб, как был передан протокол в лабораторию. „В конце концов, никто не поговорил с нами о ситуации в данной сфере”, - сказала президент ассоциации.

Юрист Центра поддержки потребителей из Кишинева Раду Жигэу отметил, что скандалы, связанные с молочными продуктами, регулярно проходят в Республике Молдова. Юрист отметил, что лабораторные анализы были сделаны на 126 молочных продуктов с учетом степени их востребованности. „Мы не ставили целью сделать анализ того сколько производителей есть и какие у них есть зоны сбыта продукции. Целью было проверить запросы потребителей и то, что происходит на рынке молочных продуктов”, - сказал Раду Жигэу.

Он отметил, что лабораторные анализы были сделаны Центром метрологии, который сертифицирует продукты, и не должно быть сомнений о качестве исследований. В то же время юрист считает слишком маленькими штрафы, которые были применены по отношению к производителям, которые использовали большие доли растительных жиров в молочных продуктах. По его мнению, 15 тыс. леев не представляет большого ущерба для производителя.

В начале февраля было опубликовано исследование, в котором было показано, что в значительном количестве молочных продуктов, реализованных в Республике Молдова, молочные жиры заменяются жирами из других источников.