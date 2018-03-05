Погодные секреты весны и лета 2018 года раскрыла главный синоптик Молдовы

Осадки в этом году будут обильными, но без катастроф, заверила Светлана Шахова. Сильные затяжные морозы в начале марта уже утомили жителей Молдовы. О том, когда нам ждать потепления, какими будут весна и лето 2018 года, корреспондент «Блокнота Молдовы» побеседовала с главным синоптиком центра метеорологических прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Светланой Шаховой.

Романтичная и очень интересная профессия

- Синоптик - очень редкая профессия, я бы сказала, романтичная: следишь себе за погодой, смотришь на небо и наблюдаешь за облаками или солнечным сиянием. Это ли Вас привлекло?

- Когда мы были студентами, именно так и думали, мечтали уехать на труднодоступную станцию, отдаленные местности. Но когда я попала по распределению в Западно-Сибирское управление гидрометеорологической службы (Зональный авиамецентр в Новосибирске), то даже там увидела некоторые издержки выбранной профессии. В штормовой ветер и 40-градусный мороз одного наблюдателя могли отправить за километр от пункта взлетной полосы (то есть от цивилизации) в сторону тайги на так называемый ближний привод для дополнительных наблюдений. Естественно, это относилось и ко мне. Учитывая страшные истории о беглых заключенных в таежных лесах, молодой девушке не было столь романтично в такие моменты. Сейчас вспоминается с улыбкой, но в тот момент это было действительно страшно.

- Светлана Николаевна, Вы жалеете о выборе такой профессии?

- К сожалению, из-за низких зарплат нашу службу покидают хорошие специалисты. Но многие со временем возвращаются. Был период, когда я тоже по этой причине сменила место работы, но спустя четыре года всё же вернулась в родной коллектив. Мы, служители нашей профессии, очень часто называем себя сумасшедшими людьми, потому что, несмотря на мизерные зарплаты и работу в режиме нон-стоп остаемся патриотами своей Службы. У синоптиков очень интересная профессия - здесь каждый день ты встречаешься с новой ситуацией в атмосфере и используешь свои знания и опыт для разработки как можно более точных прогнозов.

В атмосфере всё изменяется очень быстро

- Как проходит рабочий день у синоптика?

- Рабочая смена начинается в 7.30 утра. Синоптик, отработавший предыдущие сутки, сдает дежурство: рассказывает о том, какие опасные или неблагоприятный явления погоды в стране наблюдались в его смене, чем они были обусловлены, какой характер атмосферных процессов ожидается над нашим регионом в этот день. «Замеры» погоды проводятся 8 раз в сутки, через каждые 3 часа, синхронно. Одновременно молдавские метеорологи (на территории нашей страны находятся 17 метеостанций) и метеорологи всего мира выходят на свою метеоплощадку, где фиксируют всю информацию: направление и силу ветра, количество осадков, атмосферное давление, температуру почвы и воздуха, облачность и пр.; гидрологи измеряют по утрам уровень воды в реках, следят за состоянием природных водных бассейнов. На базе всех этих данных мы составляем прогноз, доводим его до СМИ и других потребителей.

- Почему порой прогнозы не оправдываются?

- Существует множество шуток и анекдотов про синоптиков, иногда очень даже обидных. Я считаю, что эта критика необъективна. Любой прогноз – дело неблагодарное, тем более в нашей сфере. Нужно отдать должное, что в последние 10-15 лет наша наука сделала гигантский шаг в изучении синоптических процессов благодаря талантливым ученым с мировыми именами. Ими были созданы численные модели прогнозов погоды, которые реализуются на суперкомпьютерах дважды в сутки (в 0.00 и 12.00 часов по Гринвичу). Ну а мы имеем возможность пользоваться этими результатами благодаря Интернету. Важно понимать, что атмосфера – малоинерционная среда, т.е в отличие от процессов, происходящих в океанах и морях, в ней всё меняется гораздо быстрее. И не всегда признаки этих изменений можно «уловить». Ведь речь идет об огромных территориях, соизмеримых с размерами континентов.

- Синоптиков наказывают за неточный прогноз?

- Раньше это практиковалось. Коллектив или конкретного специалиста лишали «прогрессивки». Особенно, в случае, когда не было предусмотрено так называемое стихийное метеорологическое явление (очень сильные осадки, катастрофических размеров град на значительной части территории, ураганный ветер и т.п.), которое вызывает колоссальные потери в аграрном хозяйстве, приводит к человеческим жертвам. Теперь нам удается прогнозировать подобные явления с достаточной заблаговременностью

Светлана Шахова перед ежедневной презентацией прогноза погоды

Погодный фронт нормализуется

- Мы вошли в весенний период. Исходя из данных о погодных условиях минувшей зимой, какие можно сделать выводы о погоде весной и летом 2018 года?

- Меня неприятно удивляет некомпетентность некоторых СМИ, которые вводят в заблуждение людей, размещая на своих страницах прогнозы на сезон. Сезонные прогнозы имеют очень низкую оправдываемость, и на официальном сайте нашей метеослужбы вы никогда не найдете такую информацию. Установлено, что достаточно успешный прогноз погоды не превышает 5-7 дней, а на мой взгляд – к сожалению, на период 1-3 дня. Но есть и хорошие новости: аномальные перепады прошлых лет будут постепенно сходить на нет. В марте в Молдове наступит полноценная весна. Майские праздники можно будет отметить первыми купаниями в море. В целом весна ожидается затяжной – будет тепло, но не жарко. Осадки могут быть обильными, но без глобальных катастроф. Летом 2018 года не стоит ожидать резкой жары. А ноябрь принесет первые снегопады. Причиной нормализации погодного фронта является окончание десятилетнего цикла – солнечная активность успокоится, а природные процессы войдут в привычную колею.

- Несмотря на то, что Молдова небольшая страна, зачастую погода в северной, южной и центральной зонах сильно отличается. Почему так происходит? В каком из этих районов, на ваш взгляд, наиболее благоприятные климатические условия для жизни человека?

- Температурная разница на территории нашей страны видна особенно в переходное время, осенне-зимнее. Дело в том, что в этот период активизируется Атлантика, которая является генератором циклонов. Когда эти циклоны перемещаются на европейский континент, чаще всего они выбирают траекторию перемещения вдоль более северных широт, а их южные периферии «добираются» до наших северных районов. В этих случаях погода может заметно меняться только здесь, а жители юга Молдовы иногда даже не ощутят эти перемены в погоде. И наоборот, когда перемещаются средиземноморские циклоны, зачастую их влияние сказывается на юге. Наиболее благоприятные климатические условия для жизни человек выбирает себе сам, кому-то по душе жара, кому-то холод, но осадков за год выпадает больше в северных районах нашей небольшой страны.

- А ваша любимая погода – какая?

- Люблю наблюдать за стихиями (правда, за окном), но главное, чтобы они были умеренными и не наносили непоправимый ущерб окружающему миру. Нравится проливной дождь за его первобытность, за его ритм, за то, как он оттеняет тишину и даёт почувствовать её лучше. Ищите во всем прекрасное, ведь у природы нет плохой погоды.

Светлана Шахова и будущие синоптики Наталья Унгуряну и Татьяна Армаш

В Турцию можно брать родственников

- Прогностические органы каких стран и какие информационные сайты вы считаете наиболее точными?

- На сегодняшний день лидером в нашей области являются США. Приятно осознавать то, как метеослужбы штатов дорожат своей репутацией, а правительство не жалеет денег на их развитие с целью получения максимально точной погодной информации. К сожалению, нам приходится об этом только мечтать. Говорят, ни один американец не выйдет из дома, пока не ознакомится с прогнозом погоды, имеющий максимальный рейтинг в СМИ. Что касается Интернета, то я советую доверять только официальным сайтам национальных метеослужб.

- Как часто Вас приглашают на семинары и тренинги за пределы Молдовы?

- К счастью, в последнее время у нас появилось больше возможности обмениваться информацией с зарубежными коллегами. Таким образом, ценный опыт мы приобрели в рабочих поездках в России, странах СНГ, Австрии, Германии, Турции, Сербии. Подобные командировки наша служба оплатить не в силах, поэтому все расходы берет на себя Всемирная метеорологическая организация (ВМО), штаб-квартира которой находится в Женеве. В каждой поездке принимающая сторона организовывала нам экскурсии, знакомила с достопримечательностями и традициями своей страны. Кстати, сербы запомнились своими красивыми, народными песнями, под них танцуют хороводом от студента до профессора. А в командировку в Турцию, например, можно было пригласить и своих родных – проживание и отдых на территории отеля предоставлялось бесплатно, необходимо было только оплатить перелет. В общем, рабочие поездки – это не только полезно, но и приятно.

- А в какой стране мечтаете побывать?

- Очень хочу посетить Австралию - загадочную, на мой взгляд, страну, огромный материк, окруженный бескрайними морями и океаном. Увидеть великолепные заснеженные горные вершины, нетронутые пляжи и обширные пустынные земли, тропические леса, белоснежные равнины. Изобилие неповторимой дикой природы. Кенгуру, коалы, ехидны и утконосы, вомбаты, чьи естественные места обитания находятся только в Австралии. Так хочется узнать, какие закаты на другом краю Земли.

Светлана Шахова в центре Вены

Кокос вызвал... ливень

- «Звёзды яркие - к теплу, тусклые - к дождю», гласит народная примета. Как Вы лично относитесь к приметам, и есть ли среди них те, которым можно доверять?

- Мы, синоптики, конечно, при разработке прогнозов не пользуемся народными приметами. Возможно, когда-то в другую климатическую эпоху они "работали". Считаю, никакой связи между приметами и фактами не существует. Просто некоторые приметы имеют логический и физический смысл. Если мы видим на небе яркие звезды, то это означает, что примесей и капель воды в атмосфере мало. А когда их в атмосфере много (возможно, она уже взбудоражена каким-то ожидаемым атмосферным процессом), то «срабатывает» оптика и звезды становятся тусклыми, блеклыми и немного размытыми. После этого и погода может измениться.

- Во время нашего с вами разговора постоянно поступают телефонные звонки от граждан. Были ли какие-то курьезные случаи, которые запомнились надолго?

- Несколько лет назад в нашу службу пришел человек, который просил дать ему (и только ему, почти по секрету) самый точный прогноз на следующий день, так как он собирался ремонтировать крышу своего дома. Прогноз на тот момент уже был готов, и мы ему с уверенностью «пообещали» погоду без осадков. В благодарность он угостил нас кокосом и ушел с намерением реализовать свой план. Каково же было мое изумление, когда ночью я проснулась от шума дождя за окном! «О нет!»- подумала я… и долго не могла уснуть, чувствуя за собой вину. И поверьте мне, я еще долго испытывала чувство неловкости перед этим человеком. Меня обуревали чувства досады и бессилия. Правда, с претензиями он так и не пришел, хотя мы были готовы принять «удар». С тех пор многое изменилось в лучшую сторону.

Семья сына живет в другой стране

- Давайте поговорим о погоде в доме. Какая у вас семья?

- С супругом мы расстались много лет назад, хотя до сих пор поддерживаем неплохие, дружеские отношения. Моя семья сегодня – это семья моего сына, 10-летний Тимур, и двухлетние двойняшки Платон и Евгения. Семью сына вижу не так часто, так как проживают они в Киеве, но современные компьютерные технологии позволяют нам общаться ежедневно. Было бы желание…

- В связи со сложной ситуацией, которая сейчас происходит на территории Украины, не хочется ли им вернуться на Родину?

- Первое время все мои мысли были заняты тревогой за моих детей, просто жителей Украины (я ведь этническая украинка), но сын утверждал, что им очень комфортно живется именно в Киеве. Не скрою, что можем с сыном обсуждать сложившуюся ситуацию на Украине, и не всегда наши взгляды совпадают, но во благо сохранения теплых отношений мы эту тему в разговорах не затрагиваем. Мне как маме важно, чтобы им было хорошо.

- Кто вас ждет дома после работы?

- В нашем доме всегда присутствовали животные – коты, хомячки, попугаи и даже кролик. Сейчас меня у двери квартиры всегда встречает любимая кошечка британской породы по кличке Нэнси. Каждый день, выходя на работу и возвращаясь с нее, всегда подкармливаю бездомных животных во дворах. Два года назад в подворотне приглянулся маленький котенок, забрать его домой не было возможности - «британцы», к сожалению, не уживаются с другими котами. Пыталась его пристроить соседям, все отказались, и когда спустя пару дней узнала, что его забрала специальная коммунальная служба (а все мы прекрасно понимаем, что в происходит с животными в таких случаях), даже расплакалась. Еще долгое время я как очень эмоциональный человек не могла забыть эту историю.

- Остается ли время на увлечения?

- Люблю шить - это так здорово, когда в твоих руках рождается вещь, непохожая ни на одну другую в мире. И еще - с юношеских времен нравится преображать подруг, сегодня это называют make-up. Кстати, до сих пор, когда встречаемся в узком кругу, иногда экспериментирую над ними.

- Изменилась ли Ваша жизнь после повышения на Службе?

- Абсолютно, нет. Мой жизненный девиз остался неизменным – несмотря ни на какую погоду, ищите во всем только позитивное. Успех, счастье, хорошее настроение, гармония с самим собой реальны и достижимы, нужно только немного постараться. И тогда злость, угрюмые мысли и разочарования навсегда уйдут из вашей жизни.

Сын Евгений и его дети Тимур, Платон и Евгения.

Беседовала Татьяна Меделян