В Молдове предприниматели, которые примут на работу инвалидов, получат субсидии

Министерство здравоохранения и труда разработало проект по снижению уровня безработицы.

Предприниматели, которые создадут рабочие места в селах или примут на работу людей с ограниченными возможностями, получат субсидии от государства. Документ также предусматривает ряд действий, которые, в первую очередь, открывают больше дверей для молодежи.

«Профессиональная подготовка безработных с квалификацией, в частности молодежи, выделение субсидий работодателям, нанимающих инвалидов, выделение субсидий для предприятий, которые создают рабочие места в сельской местности и нанимают безработных», — сказала государственный секретарь Министерства труда Анастасия Очеретный.

«Это хорошо для молдаван, так как мы считаем, что люди должны иметь работу, гарантированную зарплату, квалификацию», — сказал председатель Конфедерации профсоюзов Олег Будза.

Глава Патроната утверждает, что новые положения также на благо работодателей.

«От этого все выигрывают, экономические агенты получают обученный персонал, это повышает производительность труда, соответственно государство получает налоги», — сказал председатель Конфедерации работодателей Леонид Череску.

Министр экономики утверждает, что эта инициатива будет еще более успешной, если будут привлечены новые инвесторы.

«Мы продвигаем преимущества работы в Молдове для иностранных работодателей, мы продвигаем свободные экономические зоны, IT-парки», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Проект закона должен быть одобрен правительством, а затем направлен в парламент. По данным Агентства по трудоустройству, в конце февраля в стране было более 23 тыс. безработных.