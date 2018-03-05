Известному молдавскому музыканту Николаю Ботгросу исполнилось 65 лет

65 лет исполнилось известному молдавскому музыканту Николаю Ботгросу. В его честь накануне в Национальном дворце состоялся концерт с участием оркестра "Лэутары" и группы Angry Band.

На сцену вышли отечественные и зарубежные исполнители, в том числе Наталья Барбу, Татьяна Жакотэ, Марчел Павел, Валентина Нафорницэ и внук дирижера Кристиан Ботгрос.

Скрипач, дирижер и художественный руководитель ансамбля лэутары говорит, что музыка для него - это состояние души.

"Все мои выступления - это праздник души, я чувствую, как она соприкасается с душами тех, кто сидит в зале. Может, не все артисты это чувствуют, но я, стоя спиной к зрителям, чувствую это", - сказал дирижер оркестра "Лэутарий" Николай Ботгрос.

Близкие и коллеги от всей души поздравляли маэстро.

"Я желаю ему быть здоровым и таким же энергичным, и чтобы исполнилась его мечта выступить на больших сценах Европы - в Вене и Берлине", - сын маэстро Корнел Ботгрос.

"В концерте с Лэутарами выступаем уже второй раз. Это исключительный концерт. Хотим пожелать маэстро много сил, чтобы шел вперед, а мы всегда были рядом", - исполнительница народной музыки Лилия Рошка.

"Николай Ботгрос - человек дисциплины и справедливости, без этого не было бы "Лэутаров" и не было бы маэстро Николая Ботгрос. С днем рождения, маэстро!", - исполнительница народной музыки Иоана Кэпрару.

Зрителям понравился и концерт и атмосфера, царившая в зале.

"Я рад, что у нас есть такие музыканты, как Николай Ботгрос, который вместе со своим коллективом прославляет на весь мир нашу маленькую страну".

"Очень красиво, душа наполняется радостью. Я впервые на таком концерте, и получила огромное удовольствие".

Николай Ботгрос родился в селе Бадику Векь Кагульского района, 40 лет возглавляет Национальный оркестр народной музыки "Лэутарий". Он - народный артист Молдовы и кавалер "Ордена Республики".