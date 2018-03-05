Мнение: ЕС дал понять, что он может выделить первый транш из макрофинансовой помощи

Выводы ЕС от 2018 года транслируют сумбурные сигналы относительно макрофинансовой помощи, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.



Упомянутые дважды строгие условия будут играть решающую роль в процессе предоставления любой европейской помощи. Только если условия будут выполнены удовлетворительным образом, ЕС сможет активировать предоставление финансовой поддержки, напоминает политолог.

Всё же, по мнению Диониса Ченуши, есть некоторые сигналы, подтверждающие предположение о том, что ЕС может перечислить первый транш макрофинансовой помощи в ближайшем будущем, хотя и позже, чем это первоначально прогнозировалось – к июлю 2018 года.

Во-первых, пишет политолог, хотя в них и описан ряд проблемных реформ, Выводы ЕС не содержат ни малейшего намёка на то, что рассматривается возможность блокирования первого транша.

Напротив, по его мнению, имеются все признаки того, что ЕС требует продвижения вперёд реформ в 10 секторах, затрагиваемых первым траншем (реализация закона о борьбе с отмыванием денег, улучшение деловой среды, укрепление антикоррупционных учреждений и т. д.).

Во-вторых, пишет Дионис Ченуша, в документе упомянуты мониторинг выборов и то, каким образом будет применяться смешанная избирательная система. Таким образом, ЕС никоим образом не требует возвращения к пропорциональной системе в обмен на первый транш из макрофинансовой помощи.

Он уточняет, что окончательное решение относительно оценки условий оказания помощи может быть представлено на заседании Совета ассоциации ЕС–Молдова, намеченном на апрель. До тех пор отчёты об оценке, которые готовят европейские учреждения, должны быть завершены и, в обязательном порядке, одобрены.

Европейский союз выделит деньги только в том случае, если ощутит наличие у него достаточного прикрытия в виде конкретных результатов, позволяющих смягчить обвинения в том, что он поддерживает правящую партию в год выборов и в обмен на частичные реформы, заключает политолог.