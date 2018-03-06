Усатый: "Для унионистов Молдова - это территория разграбления"

"Для унионистов Молдова - это территория разграбления, а ее государственность - не повод для гордости, но возможность воровать безнаказанно", - считает председатель "Нашей партии" Ренато Усатый.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", политик написал в Facebook, что "унионисты - ряженые, также как их политические оппоненты - фальшивые государственники".

"Если верить Еуджену Томаку (депутат парламента Румынии, ратующий за объединение Молдовы и Румынии - "И."), у граждан Румынии в Молдове - парламентское большинство. Их там 64 депутата. Ещё трое - и большинство будет конституционным. При этом унионизм не выходит за рамки долгоиграющей страшилки. Депутаты переходят из фракции во фракцию, делят портфели, уходя в министерства, проталкивают выгодные проекты и реализуют с начала 90-х годов однородную олигархическую повестку дня. Во фракции их объединяет не румынский паспорт, а корыстные интересы", - полагает Усатый.

Он считает возможным два варианта развития событий.

"Молдова объединится с Румынией, а может снова стать частью Российской Империи. История покажет. Государства появляются и исчезают, так бывает, и часто. Но сегодня, чтобы дать стране шанс, нам в первую очередь надо разогнать по домам всех этих артистов погорелого театра", - считает Усатый.

В свою очередь, заместитель председателя "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко считает, что многое прояснят выборы в парламент, а также выборы примаров Кишинева и Бэлць. По его мнению, как бы Влад Плахотнюк "ни пытался оттянуть свой бесславный конец, ему все равно рано или поздно придется проводить в Молдове общенациональные и местные выборы".

"Эти выборы, что бы там ни придумывали власти, будут выборами "за" или "против" Плахотнюка, выборами между кандидатами Плахотнюка и нормальными людьми", - написал Чубашенко.

Политик считает, что сегодняшняя жизнь в Молдове нравится 3-4 процентов населения: "Этот процент совпадает с рейтингом Плахотнюка, координатора правящего в РМ большинства. И они проголосуют за Плахотнюка, за его кандидатов, за его партийные списки. Кому же вся эта политическая порнография не по душе - думайте. Даже такие выборы - это форма мирного восстания, на которое народ имеет право. Если народ воспользуется этим правом, диктатора уже ничто не спасет".