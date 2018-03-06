Игорь Додон: Местные выборы должны быть проведены совместно с досрочными парламентскими выборами

Президент Игорь Додон считает, что новые местные выборы в Кишинёве и Бэлць должны состояться 20 мая, одновременно с досрочными парламентскими выборами. По его мнению, это позволит сэкономить средства в условиях, когда звучат заявления об отсутствии запланированных финансовых ресурсов. Эта тема обсуждалась главой государства на встрече с председателем Партии социалистов Зинаидой Гречаный, передаёт IPN.

„Мы затронули тему организации и проведения местных выборов, а также запланированных на этот год парламентских выборов. Следует отметить, что местные выборы в Кишинёве и Бэлць, а также в других населённых пунктах, должны быть проведены в строгом соответствии с положениями действующего национального законодательства, 20 мая этого года, и любая попытка отсрочить или – ещё хуже – не проводить их, заслуживает категорического осуждения”, - написал Игорь Додон на своей странице в Фэйсбуке.

По его словам, аргумент об отсутствии запланированных финансовых средств, с одной стороны, лишён смысла, а с другой – грубо противоречит всем демократическим принципам и общепринятым стандартам, а также тем принципам, которые Республика Молдова должна соблюдать как государство в своих отношениях со всеми международными институтами.

По словам президента, если парламентское большинство желает экономить деньги на организацию и проведение выборов, то оптимальным решением была бы организация местных выборов 20 мая, совместно с досрочными парламентскими выборами. „Это позволило бы сэкономить десятки миллионов леев при сохранении соответствия принципам правового государства и демократии, духу и букве закона”.

На встрече обсуждались и другие темы, такие как весенне-летняя сессия парламента, предлагаемые для принятия законопроекты, приоритеты Партии социалистов в законодательной сфере.