Вадим Красносельский: Сорвать выборы президента РФ в Приднестровье просто невозможно

В рамках работы Международного форума «Вместе с Россией» лидеру Приднестровья был задан вопрос, касающийся подготовки к выборам главы РФ и очередей на избирательных участках, имевших место в прошлые электоральные кампании.

Вадим Красносельский обратил внимание, что во многом это связано с отношением жителей республики к российским выборам, передает novostipmr.com

«Для нас это национальный праздник», - подчеркнул глава Приднестровья. Он напомнил, что на прошлых как думских, так и президентских выборах было открыто 22 участка, сейчас же на 2 больше.

«Однозначно все получат право избирать президента Российской Федерации, но всё равно ажиотаж останется. По нашим подсчётам, для Приднестровья необходимо более 30 избирательных участков», - заявил глава приднестровья.

Он констатировал, что электоральные механизмы в приднестровском регионе отлажены и запущены.

«Сорвать выборы в Приднестровье просто невозможно», - подытожил Красносельский.

Напомним, Международный форум «Вместе с Россией» организован фондом «Русский мир». В его работе участвуют руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, известные политики, представители российских и зарубежных общественных организаций, средств массовой информации, ученые, правоведы, священнослужители. Приднестровье на форуме представляют Вадим Красносельский, председатель Верховного Совета Александр Щерба, его заместитель Галина Антюфеева, главы парламентских комитетов Виктор Гузун и Александр Коршунов, председатель Молодежного парламента Александр Савич, представители местных советов народных депутатов.