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Экономика
Директор компании Tirex Petrol арестован на 30 дней по обвинению в отмывании денег
05.03.2018

Директор компании Tirex Petrol Игорь Борш и еще два человека арестованы на 30 дней по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным следствия, они переводили деньги и активы компании на другие фирмы. В частности - на фирму Datario, которая управляет сетью заправок Vento. Главный учредитель этой компании - брат Игоря Борша Андриан, он объявлен в розыск. 

По итогам масштабных обысков на заправках Vento в выходные задержали семь человек. Нашли при обысках наличные в разной валюте - 300 тысяч леев, 60 тысяч евро, 41 тысячу долларов, 50 тысяч фунтов стерлингов. А также - две единицы оружия без регистрации. 

По словам прокуроров, сеть АЗС Vento связана с фирмами, подконтрольными Вячеславу Платону, приговоренному в 18-ти годам тюрьмы. Следователи выяснили, что прибыль фирмы Datario два года подряд превышала 940 млн леев. В виде налогов в бюджет попало всего 0,7 процента этой суммы.


 
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