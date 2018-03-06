Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила «решительный протест» в связи с «подавлением свободы слова в Молдове».

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила «решительный протест» в связи с «подавлением свободы слова в Молдове». Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом она заявила на брифинге в пятницу.

По ее словам, после вступления в силу 12 февраля закона о борьбе с российской пропагандой, «в Молдове усилилось давление на СМИ». Она напомнила, что 26 февраля за ретрансляцию новостных сюжетов телеканала «Россия 1» Координационный совет по телевидению и радио оштрафовал телеканал «РТР-Молдова».

«Если канал не согласится изменить сетку своего вещания, ему грозят повышением штрафов, после чего вообще возможен отзыв лицензии. Таким образом, мы становимся свидетелями того, как европейская страна, стремящаяся стать полноправным членом ЕС, скатывается к тоталитарным практикам контроля и оказания прямого давления на неугодные официальному Кишиневу СМИ, вплоть до запрета их деятельности. Выражаем решительный протест в связи с антидемократическими действиями, которые направлены на подавление свободы слова», - заявила официальный представитель МИДа России.

Она выразила сожаление тем, что в Кишиневе «все это подается в виде следования передовому опыту ЕС, говорится о том, что молдавское законодательство адаптируется к нормам Европейской конвенции о трансграничном телевидении».

«В Евросоюзе-то о таком слышали?», — задалась вопросом Захарова.

Она сообщила, что МИД РФ обратился к профильным международным структурам и правозащитным организациям «с призывом дать экспертную оценку дискриминационному закону о борьбе с «иностранной пропагандой» на предмет его соответствия основополагающим принципам и нормам международного права».

«Внятной реакции пока нет. Точнее, реакция есть, но масштабы не соответствуют», — заявила Захарова.

По ее словам, на эту тему высказались послы США и Евросоюза в Кишиневе, прокомментировав, что «данный подход не соответствует общепринятым нормам».