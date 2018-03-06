Молдова начала переговоры по Соглашению о свободной торговле с Китаем

Молдова начала переговоры по разработке и подписанию Соглашения о свободной торговле с Китайской Народной Республикой. Согласно исследованию, в результате подписания соглашения экспорт Республики Молдова в Китай может увеличиться до 39,85%, а Валовой внутренний продукт (ВВП) может вырасти на 0,42%, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства экономики и инфраструктуры.

По словам государственного секретаря министерства Юлианы Дрэгэлин, подписание Соглашения о свободной торговле с Китайской Народной Республикой будет способствовать укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами, будет способствовать доступу на китайский рынок молдавской продукции, а так же привлечет инвестиции в главные сектора деятельности Республики Молдова.

Китайская сторона подтвердила, что в основе разработки Соглашения о свободной торговле с Республикой Молдова лежат длительные дипломатические отношения и растущие двусторонние экономические отношения, а через подписание этого соглашения Китай желает укрепить экономическое партнерство, либерализовать торговлю и двусторонние инвестиции, которые принесут экономические и социальные выгоды обоим государствам.

В ходе первого раунда переговоров, который проходит 5-6 марта, обсуждаются юридические аспекты будущего соглашения, а так же области применения, среди которых: торговля товарами, отмена таможенных пошлин и технических барьеров в торговле, таможенное администрирование, конкуренция, медицинские услуги, санитарные и фитосанитарные меры и др.

Согласно официальным данным, на территории Республики Молдова действует 84 компании с китайским капиталом примерно в пять миллионов леев. Подписание Соглашения о свободной торговле с Китайской Народной Республикой является частью целей, предусмотренных в Стратегии Республики Молдова по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.